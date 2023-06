Rencontrez l’activiste LGBTQ qui a contesté la loi anti-sodomie de son pays des Caraïbes et a gagné

ST. JOHN’S, Antigua – Pendant des années, Orden David a été persécuté dans son Antigua-et-Barbuda natal – une plainte fréquente de nombreuses personnes LGBTQ qui craignent pour leur sécurité dans les Caraïbes conservatrices et majoritairement chrétiennes, où l’hostilité anti-gay est répandue.

David a été intimidé et ridiculisé. Une fois, un homme est sorti d’une voiture, a fait un commentaire sur la façon dont un homosexuel marchait dans la rue tard dans la nuit, puis l’a frappé à la tête. Plus récemment, un autre inconnu l’a frappé au visage en plein jour, l’assommant. C’est alors qu’il en a eu assez.

Face à l’ostracisme et au péril de sa vie en tant que visage public du mouvement LGBTQ, David a poursuivi son gouvernement en justice en 2022 pour exiger la fin de la loi anti-sodomie de son pays.

« J’ai réalisé qu’avec notre communauté, nous avons traversé beaucoup de choses et qu’il n’y a pas de justice pour nous », a déclaré Orden à l’Associated Press. « Nous avons tous des droits. Et nous méritons tous le même traitement.

L’année dernière, un haut tribunal des Caraïbes a statué que la disposition anti-sodomie de la loi d’Antigua sur les délits sexuels était inconstitutionnelle. Les militants des droits LGBTQ affirment que les efforts de David, avec l’aide de groupes de défense locaux et régionaux, ont créé un précédent pour un nombre croissant d’îles des Caraïbes. Depuis la décision, Saint-Kitts-et-Nevis et la Barbade ont abrogé des lois similaires qui prévoient souvent de longues peines de prison.

« Ce fut un moment juridique et historique pour Antigua-et-Barbuda », a déclaré Alexandrina Wong, directrice de l’organisation non gouvernementale locale Women Against Rape, qui s’est jointe au litige coordonné par l’Alliance des Caraïbes orientales pour la diversité et l’égalité.

« Nos gouvernements des Caraïbes ont une bonne idée de ce à quoi ressemble le monde et comment nous pouvons remodeler notre histoire et… l’avenir du peuple des Caraïbes », a déclaré Wong.

La décision a déclaré que la loi de 1995 sur les infractions sexuelles d’Antigua « offense le droit à la liberté, la protection de la loi, la liberté d’expression, la protection de la vie privée et la protection contre la discrimination fondée sur le sexe ».

Le Premier ministre d’Antigua-et-Barbuda, Gaston Browne, a déclaré à l’AP que son gouvernement avait décidé de ne pas contester la décision : « Nous avons respecté le fait qu’il ne devrait y avoir aucune discrimination au sein de la société », a-t-il déclaré. « En tant que gouvernement, nous avons la responsabilité constitutionnelle de respecter les droits de tous et de ne pas faire de discrimination. »

La loi stipulait que deux adultes consentants reconnus coupables d’avoir des relations sexuelles anales encourraient 15 ans de prison. S’ils sont reconnus coupables d’indécence grave, ils encourent cinq ans de prison.

De telles lois étaient courantes dans les anciennes colonies européennes des Caraïbes, mais ont été contestées ces dernières années. Les tribunaux du Belize et de Trinité-et-Tobago ont jugé ces lois inconstitutionnelles; d’autres affaires dans la région sont en cours.

Selon Human Rights Watch et l’organisation basée à Londres, Human Dignity Trust, l’intimité consensuelle entre personnes de même sexe est toujours criminalisée dans six pays des Caraïbes. Les pays comprennent la Dominique, la Grenade, la Guyane, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines et la Jamaïque, que certains groupes de défense des droits des LGBTQ considèrent comme la nation des Caraïbes la plus hostile aux homosexuels.

« Les gouvernements de ces juridictions devraient être proactifs et abroger ces lois maintenant, au lieu d’attendre que les membres de la communauté LGBT imposent un changement juridique », a déclaré Téa Braun, directrice générale de Human Dignity Trust. « Avec trois jugements réussis l’année dernière et d’autres contestations judiciaires en cours dans les Caraïbes, ce n’est qu’une question de temps avant que ces lois ne tombent dans la région. »

Le gouvernement jamaïcain a fait valoir qu’il n’appliquait pas ses lois anti-sodomie de 1864, mais les militants affirment que le maintien de ces lois dans les livres attise l’homophobie et la violence contre la communauté LGBTQ dans plusieurs pays des Caraïbes.

Les personnes LGBT dans ces pays sont confrontées à « une constitution qui les criminalise d’un côté et une religion qui dit qu’elles sont une abomination », a déclaré Kenita Placide, directrice exécutive de l’Alliance des Caraïbes orientales pour la diversité et l’égalité.

« Cela a créé une culture de stigmatisation et de discrimination, qui a maintenant conduit à la violence », a-t-elle déclaré. « Et dans chacun de ces pays, y compris Antigua, nous avons vu des personnes LGBT qui ont fui à cause de certains niveaux de violence. »

En grandissant, Orden David a été victime d’intimidation à l’école et de discrimination à l’extérieur de ses murs. Les gens ont pris des photos de lui et les ont publiées sur les réseaux sociaux, l’ont traité d’insultes et l’ont agressé physiquement.

« Ce qui m’a poussé à aller de l’avant avec ce litige, à défier le gouvernement, c’est cette expérience que j’ai vécue dans la vie », a déclaré David, ajoutant qu’en 2019, il avait été assommé par un inconnu qui l’avait frappé au visage. alors qu’il travaillait dans un hôpital.

La discrimination contre les personnes LGBTQ persiste dans les Caraïbes. Certains législateurs conservateurs et chefs religieux s’opposent à l’abolition des lois anti-homosexuels en invoquant Dieu dans leurs arguments et en qualifiant les relations homosexuelles de péché.

« Je ne pense pas que Dieu ait créé l’homme et la femme pour s’engager de cette manière », a déclaré l’évêque Charlesworth Browne, un pasteur chrétien qui est président du Conseil des chefs d’église d’Antigua-et-Barbuda. Pendant des années, il a fait campagne contre l’assouplissement des lois anti-gay du pays.

« Ce n’est pas seulement une question religieuse. C’est un problème de santé », a déclaré Browne. « C’est pour le bien de nos enfants, la santé des nations, la préservation de notre peuple. »

Certaines grandes confessions chrétiennes, y compris l’Église catholique, disent que toute activité sexuelle en dehors d’un mariage entre un homme et une femme est un péché. D’autres lieux de culte, y compris de nombreuses églises et synagogues protestantes principales, ont des politiques inclusives LGBTQ.

Lorsque l’activiste LGBTQ Rickenson Ettienne a également été brutalement attaqué à Antigua pour son homosexualité, sa communauté religieuse a chanté et prié pour lui à l’extérieur de l’hôpital alors qu’il se remettait d’une fracture du crâne. « C’était traumatisant », a-t-il dit à propos de l’agression. « Mais même avec cette expérience, j’ai découvert qu’il y a de l’humanité, il y a le côté humain des gens. »

Bien que David n’ait pas été confronté à une intolérance pure et simple à l’église chrétienne où il a grandi en chantant dans la chorale, il a été désenchanté par certains paroissiens qui ont tenté de l’initier à la pratique scientifiquement discréditée de la soi-disant thérapie de conversion gay. Il a finalement cessé d’y assister, mais croit en Dieu et prie à la maison.

« Les chrétiens doivent réaliser qu’en fin de compte, tout le monde est humain. Et si vous allez pousser le christianisme et ensuite penser qu’être homosexuel est un péché… alors vous devriez vous mettre dans cette même catégorie, en tant que pécheur », a-t-il dit.

« Les chrétiens sont censés aimer, accepter et encourager les gens, pas les repousser… c’est une des choses auxquelles je ne crois vraiment pas : quand les chrétiens utilisent le mot ‘haine’ », a déclaré David. Il a le mot chinois pour « amour » tatoué sur son cou et dit qu’aimer les gens est son « objectif numéro un ».

Travaillant pour le Secrétariat du SIDA d’Antigua, il teste les personnes pour les maladies sexuellement transmissibles, distribue des préservatifs et les conseille sur la prévention, le traitement et les soins. Il est également président de Meeting Emotional and Social Needs Holistically, un groupe qui dessert la communauté LGBTQ. Et il est bénévole. Une nuit récente, il a traversé des ruelles sombres du centre-ville de St. John’s pour distribuer des préservatifs aux travailleuses du sexe.

« Il est important d’offrir les services à la communauté LGBTQ, et en particulier aux travailleuses du sexe », a-t-il déclaré. « Parce que cette population est plus à risque. »

Les journalistes d’Associated Press Jessie Wardarski à St. John’s, Antigua, et Danica Coto à San Juan, Porto Rico, ont contribué à ce rapport.

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit un soutien grâce à la collaboration de l’AP avec The Conversation US, avec un financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seul responsable de ce contenu.