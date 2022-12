Rencontrez l’acteur de “mercredi” qui a transformé “chose” en vedette

C’est peut-être l’âge de CGI, mais le réalisateur de mercredi, Tim Burton, a été clair. Il voulait un acteur en chair et en os pour jouer Chose dans le frapper la série Netflix. Même si la chose est seulement une main désincarnée.

“Nous avons donc décidé de nous trouver un acteur qui pourrait jouer le rôle”, explique Tom Turnbull, superviseur VFX pour la comédie noire. “Quelqu’un qui avait le bon regard sur les mains, qui avait des doigts agiles, était capable de faire tous ces mouvements.”

Se déplace comme se précipiter sur les sols et dans les fenêtres ouvertes, taper, tourner les pages de magazines et exprimer une gamme d’émotions – de l’hésitation et de la peur à la détermination et la dévotion – avec l’expansion ou la contraction subtile d’un ou deux doigts.

Que quelqu’un s’est avéré être Victor Dorobantuun magicien et illusionniste roumain de 25 ans qui n’a jamais joué auparavant, mais qui a immédiatement impressionné l’équipe de mercredi avec ses mouvements de main souples et sa capacité intuitive à habiter le personnage classique de la famille Addams.

“Même la façon dont il parle, il est assez difficile de trouver des mouvements qui peuvent exprimer des sentiments”, dit Dorobantu dans un nouvelle vidéo des coulisses de Netflix détaillant comment l’équipe a donné vie à Thing. “Par exemple, amoureux ou en colère.”

Dorbantu, cependant, parvient à canaliser une véritable émotion assez facilement, qu’il s’agisse de retourner l’oiseau, de prendre amoureusement l’épaule de mercredi ou de se tordre de douleur. Pas de spoilers ici, mais dans une scène que Thing partage avec Wednesday et Oncle Fester, il est facile d’oublier que la partie du corps malade n’est pas humaine. C’est à quel point le jeu de la main de Dorbantu est convaincant.

Pour le tournage, Dorbantu portait un costume bleu intégral, la main écartée pour que le reste de lui puisse être effacé numériquement en post-production. Un moignon de poignet prothétique placé sur sa main a transformé Thing en une partie du corps sectionnée, avec des cicatrices prothétiques.

Le magicien devait souvent ramper ou s’accroupir derrière les murs ou sous les meubles pour rendre la main mobile, et l’équipe VFX a travaillé en étroite collaboration avec lui pour un positionnement parfait.

“C’est en fait lent pour l’équipe car ils doivent l’éclairer de manière à ce que Victor ne projette pas d’ombres”, explique Turnbull dans la vidéo. “Il y a donc beaucoup de choses à faire.”

Maintenant, quand la chose va-t-elle participez à la danse virale du mercredi?