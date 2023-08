Rencontrez l’acteur de Bollywood qui compte 106 échecs, toujours une superstar ; pas Mithun, Dharmendra, Govinda, Rishi Kapoor, Akshay, Big B

La superstar vétéran de Bollywood, Jeetendra, a réalisé 106 films à succès au cours de sa carrière et seul Mithun Chakraborty a réalisé plus de films à succès que Jeetendra.

Il existe de nombreuses superstars du cinéma hindi qui ont donné de nombreux films super flop au cours de leur carrière d’acteur, mais elles ont quand même réussi à maintenir leur célébrité. La célébrité de ces superstars est restée intacte même après avoir donné des dizaines de films flop. Certains de ces acteurs ont donné plus de 100 films à succès mais sont toujours considérés comme des superstars de l’industrie. Même des superstars comme Shah Rukh Khan et Raj Kapoor ont de nombreux flops à côté de leur nom (24 et 29 respectivement). Jetons un coup d’œil aux cinq superstars qui ont réalisé le maximum de flops.

Mithun Chakraborty

Mithun Chakraborty, « Disco Dancer » de Bollywood, est au top lorsqu’il s’agit de jouer dans des films qui échouent. Mithun Chakraborty a travaillé dans un total de 180 films à succès jusqu’à présent au cours de sa carrière, ce chiffre est le plus élevé de l’industrie cinématographique hindi. Ceux-ci incluent également 47 films catastrophe, mais il est toujours considéré comme une superstar. Notamment, Mithun a également joué dans 50 films à succès.

Jeetendra

La superstar vétéran de Bollywood, Jeetendra, a réalisé 106 films qui ont échoué au cours de sa carrière. La première grande percée de Jeetendra est venue avec Geet Gaya Patharon Ne de V Shantaram (1964). Jeetendra a joué jusqu’à présent dans plus de 200 films.

Rishi Kapoor

Le regretté acteur Rishi Kapoor, qui a donné des films à succès comme « Bobby » et « Prem Rog », avait également participé à 76 films qui ont échoué. Mais Rishi Kapoor fait toujours partie de la liste des superstars.

Govinda

Govinda était l’acteur le plus occupé de Bollywood dans les années 80 et 90 et il travaillait en trois équipes. Govinda a réalisé 75 films qui ont échoué au cours de sa carrière.

Amitabh Bachchan

La mégastar Amitabh Bachchan a connu de nombreux hauts et bas au cours de sa carrière. Big B a réalisé plusieurs superproductions au cours de sa carrière mais il a également travaillé dans 68 films qui ont échoué.