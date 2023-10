Becky a été autorisée à courir dans l’équipe de cross-country de son école et à lancer le disque et le lancer du poids dans l’équipe d’athlétisme depuis que la cour d’appel a rétabli une injonction antérieure contre la loi en février. L’État de Virginie occidentale a fait appel de ce verdict devant la Cour suprême, qui a rejeté en avril le rétablissement de l’interdiction pendant le procès.

La cour d’appel décidera si la loi entrera en vigueur, et sa décision pourrait également déclencher une chaîne d’événements qui pourraient amener le cas de Becky devant la Cour suprême des États-Unis.

L’audience devant la Cour d’appel du 4e circuit était la mise à jour la plus récente de sa bataille juridique de plus de deux ans, qui a débuté en mai 2021, alors qu’elle avait 11 ans, un mois après que le gouverneur de Virginie-Occidentale, Jim Justice, a signé un projet de loi qui interdit aux filles transgenres de jouer dans des équipes sportives féminines au collège, au lycée et à l’université.

Becky Pepper-Jackson, 13 ans, était assise dans une salle d’audience vendredi matin tandis que des avocats se disputaient sur une loi de son État natal, la Virginie occidentale, qui lui interdirait de courir dans les équipes féminines de cross-country et d’athlétisme de son collège.

Becky Pepper-Jackson et sa mère, Heather Jackson, après une audience à Richmond, en Virginie, vendredi.

Avant l’audience de vendredi, Heather a déclaré qu’ils espéraient le meilleur et se préparaient au pire.

Elle a déclaré que leur vie n’avait pas beaucoup changé au cours des deux dernières années, bien qu’ils soient plus conscients de leur environnement lorsqu’ils sont en public, puisque leurs photos sont en ligne et que certaines personnes pourraient les reconnaître.

Heather a déclaré qu’elle et Becky avaient décidé d’intenter une action en justice parce que « si elle n’a pas commencé la bagarre, qui le fera ? »

Justice s’est plutôt appuyé sur son expérience de coach sportif pour justifier la loi. “J’entraîne une équipe féminine de basket-ball et je peux vous dire que nous savons tous à quel point les garçons auraient un avantage absolu en jouant contre des filles”, avait-il déclaré à l’époque à la présentatrice de MSNBC, Stephanie Ruhle.

« Avec le lancer du poids, il s’agit plutôt de lancer très fort et d’espérer le meilleur. Il faut être vraiment agressif », a déclaré Becky. “Mais au disque, c’est très gracieux et c’est plutôt une question de vitesse, c’est ce que j’aime le plus.”

Entre-temps, Becky, qui est en huitième année, s’est lancée dans le lancer du disque et du poids. Elle a dit qu’elle suivait deux types de formation pour cela. Parfois, elle travaille sa forme en lançant des disques ou des sphères plus légères ou plus grosses. La plupart du temps, elle a dit qu’elle et ses coéquipières allaient dans ce qu’on appelle « la fosse » et qu’elles pouvaient lancer avec les élèves du secondaire. Elle a dit qu’elle aimait la façon dont le disque et le lancer du poids sont des « opposés polaires ».

La course à pied a toujours été un sport familial pour Becky. Elle court avec sa mère et ses deux frères depuis qu’elle est toute petite, même si sa routine de course a légèrement changé depuis qu’un de ses frères est allé au lycée et qu’Heather attend une arthroplastie du genou.

“Je veux continuer parce que c’est quelque chose que j’aime faire et je ne vais pas simplement y renoncer”, a-t-elle déclaré. “C’est quelque chose que j’aime vraiment et je ne vais abandonner pour rien au monde.”

“Elle aime faire de son mieux dans tout, que ce soit l’algèbre, la course, le lancer du poids ou le disque”, a déclaré Heather. “Elle essaie d’exceller dans tout ce qu’elle fait, comme n’importe quel autre enfant.”

La mère de Becky, Heather, a déclaré que Becky restait souvent tard aux entraînements d’athlétisme. Parfois, elle pratique même le lancer du disque et du poids dans leur jardin sous la pluie.

« Nous n’aimons pas être sous les projecteurs », a déclaré Heather. « Nous sommes juste des gens de la campagne de Virginie occidentale, donc c’est un peu écrasant. Je suis nerveux pour elle, car je sais quelle joie elle éprouve en faisant du sport, et chaque enfant a besoin de sport. C’est juste une base morale dont ils ont besoin. Ils apprennent la responsabilité, la camaraderie, ils apprennent que les gens dépendent d’eux. Et je vois à quel point elle s’amuse.

Au cours des trois dernières années, 23 États, en plus de la Virginie occidentale, ont adopté des restrictions similaires sur les étudiants athlètes trans, avec beaucoup de leurs partisans faisant des arguments similaires à ceux de Justice – selon lesquels les filles trans ont un avantage inhérent sur les filles cisgenres ou celles qui ne sont pas transgenres. Les tribunaux ont temporairement bloqué les lois en Virginie occidentale, en Idaho et en Arizona. Un tribunal a également bloqué définitivement la loi du Montana car elle s’applique aux collèges, mais pas aux écoles primaires et secondaires.

Becky a déclaré qu’il avait été « décevant » de voir un État après l’autre adopter des restrictions sur les athlètes trans au cours de son procès. Heather a déclaré qu’elle était bouleversée « parce que cela semble être le problème du jour ».

“Les politiciens se battent pour les votes, et ils sautent dans le train sans jamais faire de recherches par eux-mêmes, alors que si les gens faisaient simplement leurs propres recherches, la biologie et la science sont là pour prouver ce que nous recherchons, ” dit Heather. «Nous voulons juste être acceptés, et elle veut juste être une enfant. Cela ne devrait pas être si difficile d’être un enfant.

Un « terrain de jeu égal et équitable »

L’American Civil Liberties Union et Lambda Legal, qui représentent Becky, soutiennent que la loi de Virginie occidentale est discriminatoire et viole le titre IX, une loi fédérale qui protège les étudiants contre la discrimination fondée sur le sexe, et la clause d’égalité de protection du 14e amendement.

Lors de l’audience de vendredi devant le 4ème Circuit, l’avocat de Becky, Joshua Block de l’ACLU, a déclaré que Becky avait reçu des médicaments bloquant la puberté, ce qui l’avait empêchée de passer par une puberté induite par la testostérone et de bénéficier d’un quelconque avantage physique potentiel. La loi de Virginie-Occidentale, a-t-il soutenu, « fait tout son possible pour sélectionner des critères qui ne créent pas d’avantage sportif mais remplissent parfaitement la fonction d’exclusion des étudiants transgenres en fonction de leur statut transgenre ».

La Cour d’appel américaine du 4e circuit à Richmond, en Virginie. Shuran Huang pour NBC News

La loi « aurait pu être rédigée pour adopter des critères pertinents à la performance sportive, mais ce n’est pas le cas », a soutenu Block. “Il sélectionne des critères qui définissent le fait d’être transgenre.”

Lindsay See, solliciteur général de Virginie-Occidentale, a fait valoir que le tribunal de district, en statuant en faveur de la loi, « avait bien compris que le sport est un argument particulièrement solide en faveur des différences enracinées dans la biologie et appelle à des distinctions fondées sur le sexe pour aider à garantir des règles du jeu égales et équitables.

See a également noté que les experts de l’État et du plaignant ont établi qu’il existe au moins une légère différence physique inhérente entre les filles trans et les filles cisgenres, même avant la puberté. Selon See, cela justifie la loi. Cependant, Block a réfuté que l’expert de l’État a reconnu que les différences avant la puberté étaient « minimes ».

Block estime que le tribunal pourrait rendre sa décision dans les trois à six prochains mois.

“Nous espérons vraiment que les juges ont pu reconnaître ce qu’il s’agissait, c’est-à-dire une discrimination contre les filles trans uniquement basée sur le fait qu’elles sont trans”, a-t-il déclaré lors d’un appel téléphonique après l’audience de vendredi.