Dans une ville recouverte de neige pendant cinq mois par an, vous ne blâmeriez pas les cyclistes d’avoir mis leurs vélos en hibernation pendant l’hiver.

Mais les habitants d’Oulu, dans l’ouest de la Finlande, sont faits de matériaux plus solides.

Malgré les hivers longs, sombres et enneigés, les habitants continuent à pédaler pour aller et revenir du travail et de l’école.

Environ un sur cinq de tous les voyages effectués à Oulu se fait à vélo, un chiffre qui tombe à 12% en hiver. Par comparaison, à Londres, environ 2% de tous les déplacements se font à vélo. Dans les villes néerlandaises d’Utrecht et d’Amsterdam, la moitié de tous les trajets se font à vélo, contre un tiers à Copenhague. Plus au sud, dans la capitale Helsinki, le vélo représente en moyenne 9% des déplacements.

«Plus le temps est froid, plus la nature est belle», a déclaré Timo Perälä, ingénieur en bien-être urbain, qui est l’un des nombreux cyclistes d’Oulu toute l’année.

«Aujourd’hui, j’ai pédalé sur la glace de mer gelée de la baie d’Oulu en rentrant chez moi, et c’était à couper le souffle. Voilà le genre d’expériences que vous vivez à vélo en hiver. »

Perälä n’est pas seul sur les pistes cyclables de la ville. Plus de la moitié de tous les voyages dans les universités et les écoles au cours de l’année se font à vélo.

Même les jours d’hiver très froids, des centaines de vélos déverrouillés se tiennent dans la neige à l’extérieur des écoles d’Oulu pour témoigner de leur popularité.

Pourquoi l’hiver ne dissuade-t-il pas les cyclistes à Oulu?

L’une des principales raisons est que la ville accorde la priorité aux infrastructures cyclables et à l’entretien pendant les mois d’hiver.

«Vous pouvez être sûr que toutes les principales pistes cyclables seront déneigées avant le trajet du matin», a déclaré Otto Simola, président de l’association cycliste d’Oulu.

Sa famille ne possède pas de voiture, donc la plupart de leurs déplacements dans la zone de 3 817 kilomètres carrés d’Oulu – dont 22% sont de l’eau – se font à vélo ou à pied.

«Le déneigement des pistes cyclables est une priorité plus élevée que le déneigement de la chaussée», a déclaré Harri Vaarala, ingénieur en circulation à la ville d’Oulu.

Ceci, a déclaré Angela Francke, chercheuse en psychologie des transports, de l’Université de Dresde, envoie un message important aux cyclistes.

«Cela montre qu’ils sont valorisés», soutient-elle.

Bien que différentes autorités locales et régionales soient responsables des différentes pistes cyclables d’Oulu, un sous-traitant a été engagé pour déneiger les principales pistes cyclables régionales. En conséquence, chacun est traité du début à la fin en une seule fois.

De plus, les conducteurs des véhicules de service sont obligés de rouler eux-mêmes sur les itinéraires, ce qui, selon Vaarala, a considérablement amélioré la qualité de leur travail.

Pendant ce temps, une carte numérique montre l’état des itinéraires pour les piétons, les voitures et les vélos en temps réel. Les navetteurs, appelés agents cyclistes, rendent compte de l’entretien des sentiers en hiver et, si le labour a été bien fait, le sous-traitant reçoit une prime.

Pourquoi la neige d’Oulu est plus facile que la météo dans d’autres villes européennes

Bien que le cyclisme à des températures pouvant chuter jusqu’à -30 ° C puisse sembler extrême, le climat subarctique d’Oulu offre de meilleures conditions que la neige fondante, la boue et la pluie que de nombreux autres Européens doivent faire face en hiver, a déclaré Vaarala.

« Bien sûr, c’est plus facile ici que dans le sud », a-t-il dit. « -15 better est beaucoup mieux à vélo que le grésil. »

De novembre à début avril, les températures restent généralement en dessous de zéro, avec des températures moyennes en janvier et février inférieures à -10 ℃.

«Cela crée de très bonnes circonstances», a noté Vaarala, ajoutant que le sel n’est pas utilisé dans les rues d’Oulu. Au lieu de cela, les charrues ne font que nettoyer la couche de neige la plus élevée.

«La fine couche de neige restante sur le sol est tassée lorsque les gens roulent dessus, et grâce à la neige, vous obtiendrez une assez bonne adhérence.

Simola, qui fait du vélo tous les jours, est d’accord, disant que pédaler sur la neige peut être encore plus confortable que sur l’asphalte nu.

« Il est facile de rouler lorsque les nids-de-poule sont remplis de neige », a-t-il déclaré. « Les chasse-neige dégagent souvent une zone plus grande que la route cyclable réelle, de sorte que les cyclistes auront un chemin encore plus large sur lequel rouler. »

La neige comprimée n’est pas glissante et c’est pourquoi plus des deux tiers des cyclistes d’Oulu choisissent de ne pas utiliser de pneus cloutés. En général, aucun équipement spécial n’est nécessaire pour parcourir le paysage nordique hivernal, selon Pekka Tahkola, ingénieur en bien-être urbain chez Oulu, la société Navico.

«Vous pouvez utiliser n’importe quel morceau de vélo de merde que vous avez, et simplement porter les mêmes vêtements que vous le feriez autrement dans le froid», dit-il. «Si vous aimez les équipements spéciaux, n’hésitez pas à les utiliser. Cela n’a pas vraiment d’importance, tant que vous sortez et que vous êtes physiquement actif. L’environnement, la ville et votre santé vous remercieront.

Les cyclistes d’hiver d’Oulu sont une « inspiration »

Bien que les conditions météorologiques et le climat dans le nord de la Finlande soient différents de ceux de la plupart des autres villes européennes, il y a encore beaucoup à apprendre d’Oulu, a déclaré Jill Warren, PDG de la Fédération européenne des cyclistes.

«Voir les gens faire du vélo dans la neige est inspirant», a-t-elle déclaré. «Cela nous rappelle qu’il est logique d’investir dans les infrastructures même dans des conditions météorologiques défavorables.»

Les visiteurs venaient souvent à Oulu pour se renseigner sur les meilleures pratiques de cyclisme tout au long de l’année.

Mais la pandémie COVID-19 a freiné les visites de l’étranger, alors maintenant Timo Perälä et Pekka Tahkola développent une visite de réalité virtuelle autour de la ville.

Perälä et Tahkola sont les moteurs de la promotion d’Oulu en tant que ville cycliste toute l’année dans le monde.

En 2013, ils ont fondé la Winter Cycling Federation et ont organisé le tout premier congrès de cyclisme d’hiver à Oulu. Le congrès a depuis été accueilli par différentes villes au Canada, aux Pays-Bas, aux États-Unis, en Russie et à nouveau à Joensuu en Finlande en 2020. Le Winter Cycling Congress 2021 se tiendra en ligne le 11 février.

Parmi les participants au premier congrès de cyclisme d’hiver à Oulu figurait Andrea Weninger, planificateur des transports et PDG de Rosinak & Partner à Vienne.

À Vienne, 7% des déplacements se font à vélo et un tiers des cyclistes sont des cyclistes toutes saisons.

La municipalité et les ONG cyclistes tentent d’augmenter le cyclisme pendant l’hiver en se concentrant sur l’entretien hivernal et en mettant en place différentes campagnes.

Bien que Weninger ait trouvé le cyclisme dans le froid inspirant, elle ne pensait pas que Vienne, avec son climat plus chaud, pourrait utiliser directement les expériences d’Oulu. Pendant son mois le plus froid, janvier, la capitale autrichienne a une température moyenne d’environ zéro degré.

Weninger a cependant pris des leçons importantes avec elle.

«J’ai appris que les conditions météorologiques froides peuvent être normales et que l’entretien de toutes les rues, et pas seulement de quelques-unes, est nécessaire.

Dans la capitale finlandaise, Helsinki, à environ 650 kilomètres au sud d’Oulu, le conseil municipal a récemment approuvé un plan d’action pour doubler le pourcentage de déplacements effectués à vélo, de 9% actuellement à 20% d’ici 2035. Augmenter la part modale du cyclisme fait partie intégrante de l’objectif de la ville de devenir neutre en carbone d’ici la même année.

Copenhague fonctionne comme le principal modèle cycliste d’Helsinki, car le climat de la capitale danoise est plus similaire à celui des hivers glaciaux d’Oulu. Oulu constitue cependant un excellent exemple, a noté le coordinateur cycliste d’Helsinki, le planificateur de trafic Oskari Kaupinmäki.

«Chaque fois que les gens se plaignent qu’il fait ‘trop froid’ ou ‘trop venteux’ pour faire du vélo, nous pouvons pointer du doigt Oulu et dire que ‘ce n’est pas une question de froid’, a-t-il déclaré, ajoutant que tous les pays européens les plus performants en vélo se trouvent la partie nord du continent dans des pays comme la Finlande, la Suède, le Danemark et les Pays-Bas.

Planificateurs de trafic visionnaires

Avec un réseau cyclable composé de plus de 800 kilomètres de pistes cyclables séparées, l’infrastructure d’Oulu est spécialement conçue pour les cyclistes et les piétons.

C’est le résultat d’un urbanisme axé sur les gens depuis la fin des années 1960, lorsque les voitures étaient le gros problème dans le monde, a expliqué le collègue de Tahkola, Perälä.

La ville avait en fait commandé un plan de circulation de style américain à New York, avec de larges voies pour voitures, des rocades et des intersections compliquées.

Cependant, des planificateurs de la circulation visionnaires ont décidé d’aller dans une autre direction et le grand plan a été abandonné.

Au lieu de cela, les piétons et les cyclistes ont été prioritaires.

«À Oulu, les vélos empruntent les itinéraires les plus directs, tandis que les voitures doivent faire des détours, et c’est unique au monde», a souligné Perälä.

Les habitants sont habitués à ce mode de planification centré sur le vélo et la marche, donc la promotion du cyclisme ne suscite aucune controverse parmi les propriétaires de voitures d’Oulu, à la fois Vaarala, Perälä et Tahkola.

Dans d’autres villes européennes qui sont déjà prévues pour les voitures, suivre l’exemple d’Oulu pourrait être difficile, mais pas impossible, a déclaré Perälä / «Cela nécessite des décisions difficiles et le démantèlement de certaines routes.

Il a cité Paris comme un exemple de la façon dont un leadership fort peut transformer la façon dont une ville est utilisée. Ici, la maire Anne Hidalgo a, selon les comptoirs de la capitale française, réussi à doubler le nombre de cyclistes en un an (entre 2018 et 2019), principalement en augmentant le réseau de pistes cyclables de centaines de kilomètres.

«Faire du vélo toute l’année est un état d’esprit»

Lorsque la part des déplacements à vélo dans une ville augmente, la congestion diminue, le bruit et les émissions diminuent, et les habitants deviennent en meilleure santé, a déclaré Vaarala. Cela entraînera également des économies économiques: un calcul d’Helsinki a montré que pour chaque euro dépensé en vélo, la ville en récolterait des bénéfices d’une valeur de 8 €.

Dans cet esprit, il est facile de comprendre pourquoi de nombreuses villes européennes promeuvent désormais activement le vélo en tant que mode de transport pour les personnes de tous âges et capacités – et en toutes saisons.

Certains des plus connus sont Amsterdam et Copenhague. De plus, des villes comme Vienne et Helsinki ont fait partie du dernier indice Copenhagenize des 20 capitales les plus adaptées aux vélos au monde et d’autres villes de plus de 600 000 habitants.

«Il est souhaitable de faire du vélo toute l’année», a déclaré Francke. «Je suis très sûr que la plupart des villes souhaitent créer une culture du vélo. Le cyclisme est un excellent moyen de transport; c’est indépendant, mobile et rentable. »

Francke, dont le principal intérêt de recherche est le cyclisme, souligne que les pays forts du vélo comme les Pays-Bas et le Danemark n’étaient pas toujours d’excellents endroits pour les personnes à deux roues.

«Si vous construisez des routes pour les voitures, elles seront remplies, et si vous créez des pistes cyclables, elles le seront aussi! Tout dépend du type de ville que vous souhaitez. »

Lorsqu’elles construisent une culture qui soutient le cyclisme toute l’année, «les villes peuvent prendre un raccourci en apprenant des modèles positifs comme Oulu», a déclaré Francke, qui a fait l’expérience du vélo dans la neige à -15 degrés en Finlande l’année dernière.

«Comme vous pouvez le voir à Oulu, faire du vélo tout au long de l’année est un état d’esprit», a-t-elle déclaré.

