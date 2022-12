Rencontrez la tribu Mursi d’Éthiopie, la dernière à suivre les vêtements traditionnels et les rituels

Le monde abrite une population variée, qui va des personnes ultra-urbaines dans les villes cosmopolites à certaines tribus qui habitent la nature sauvage. Il existe de nombreuses tribus, dans différentes parties du monde, dont les traditions et les coutumes ont piqué l’intrigue de nombreuses personnes, à maintes reprises. Certaines de leurs coutumes peuvent nous sembler extrêmement régressives ou violentes, mais c’est leur mode de vie. L’une de ces tribus est la tribu Mursi, vivant en Éthiopie, en Afrique de l’Est. Leur habitat est la vallée d’Oman, située à la frontière du sud de l’Éthiopie et du Soudan. Selon le site mursi.org, leur population totale est d’environ 10 000 habitants.

Étant l’une des dernières tribus d’Afrique à suivre encore les anciens vêtements et coutumes traditionnels, la caractéristique la plus distinguée de la tribu Mursi est les grandes assiettes en bois portées par leurs femmes après s’être coupées les lèvres. Lorsqu’une fille atteint l’âge de 15 ou 16 ans, sa lèvre inférieure est tranchée et maintenue ouverte par un bouchon humide pendant qu’elle guérit. La mesure dans laquelle la lèvre doit être étirée dépend entièrement des filles. La procédure atroce dure plusieurs mois. Par rapport aux femmes mariées plus âgées avec enfants, les jeunes femmes mariées et les filles célibataires sont plus susceptibles d’utiliser des plaques à lèvres. Ils sont généralement portés lors de rites importants comme les mariages, l’offre de repas aux hommes et la traite des vaches.

Il existe plusieurs interprétations de la plaque à lèvres. Tout d’abord, il est considéré comme un emblème de la beauté. Comme il est fièrement porté au moment de servir les repas du mari, il symbolise l’engagement de la femme envers lui. Cependant, la plaque à lèvres est retirée après la mort du mari. Enfin, l’assiette sert de symbole puissant de l’identité Mursi. Sans cela, ils courent le risque de paraître appartenir à une autre tribu.

La tribu Mursi est également connue pour être violente et n’hésite pas à tuer tout intrus. Le gouvernement éthiopien a ainsi interdit tout contact avec eux.

