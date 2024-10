Maison

Divertissement

Rencontrez la superstar à qui on a demandé d’enlever son chemisier, qui a été expulsée du film d’Amitabh Bachchan, qui est devenue l’actrice la mieux payée de Bollywood, qui est partie aux États-Unis et qui est maintenant…

Cette actrice la mieux payée de Bollywood a failli abandonner un film avec Amitabh Bachchan en 1989.



Elle règne sur le cœur de nombreuses personnes depuis maintenant quelques décennies. En plus de sa grâce et de sa beauté, elle est bien connue pour ses superbes capacités d’actrice et de danse. L’actrice a joué dans plus de 70 films à ce jour, ayant réussi à se faire un nom dans le monde du cinéma indien au fil des années. Même si son premier film a été un échec au box-office, elle est devenue la célébrité la mieux payée des années 1990. Dans le film de 1984 Abodhelle a fait ses débuts au cinéma. Malgré des critiques et des notes positives de la part des critiques et des téléspectateurs, le film a été un énorme échec. Ses films ultérieurs, Uttar Dakshin, Hifazat, Swatiet Awara Baapn’a pas non plus bien fonctionné au box-office.

Elle est devenue la célébrité la mieux payée de la décennie dans les années 1990 avec une série de succès dont Dil, Saajan, Bêta, Hum Aapke Hain Koun, Rajaet Dil à Pagal Hai. Plusieurs rapports indiquent qu’elle a gagné plus que Shah Rukh Khan et Salman Khan réunis. Même si elle semble optimiste et joyeuse la plupart du temps, elle n’hésite jamais à dire ce qu’elle pense et reste toujours fidèle à sa morale.

Saviez-vous qu’Amitabh Bachchan et Madhuri Dixit étaient présents pour le film de 1989, Shanakht? Pour ceux qui ne le savent pas, les deux acteurs se sont affrontés pour la première fois dans ce film. Mais Madhuri a failli abandonner le film le premier jour du tournage parce qu’elle ne voulait pas faire une scène, ce qui a ennuyé Tinnu.

Le premier jour de tournage ShanakhtTinnu Anand a raconté avoir eu une vive dispute avec Madhuri Dixit à propos de sa tenue dans une interview avec Radio Nasha. Madhuri Dixit a résisté à faire la séquence, même si elle l’avait initialement accepté. On rapporte qu’elle est restée dans sa loge pendant 45 minutes, et quand Tinnu est allée voir comment elle allait, elle a dit : « Tinnu, je ne veux pas faire cette scène en particulier.

Tinnu a informé Amitabh Bachchan des actions de Madhuri lorsqu’il est arrivé pour s’enquérir du retard. Big B a essayé de résoudre le problème mais a échoué. Le réalisateur a commencé à chercher le remplaçant de l’acteur dans le film peu de temps après l’incident, mais Madhuri Dixit a finalement accepté de terminer la séquence.

Elle a conservé une position de premier plan dans l’industrie de la télévision en jugeant les émissions de téléréalité dansantes, même si elle jouait un rôle important sur grand écran. On dit que Madhuri Dixit a amassé une richesse de Rs 250 crore. Elle facturerait entre Rs 4 et 5 crore pour chaque film. Après son mariage, le ‘KalankL’acteur qui était la vedette du cinéma depuis plus de 10 ans a pris une pause dans l’industrie. Des années plus tard, elle revient sur les grands écrans. Elle a accumulé une énorme richesse au fil des années et mène une vie opulente.