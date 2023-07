Rencontrez la star d’Oppenheimer Cillian Murphy alias Tommy Shelby de Peaky Blinders; il déteste les interviews et ne possède pas de smartphone

Oppenheimer, le nouveau film de Christopher Nolan, met en vedette l’acteur irlandais Cillian Murphy, surtout connu pour avoir joué Tommy Shelby dans Peaky Blinders.

Christopher Nolan est de retour avec son magnum opus Oppenheimer. Le drame biographique est présenté comme l’un des plus grands films de notre époque. Basé sur la vie du physicien Robert J Oppenheimer, le film retrace la naissance de la première bombe atomique au monde à travers le projet secret américain Manhattan. L’acteur irlandais Cillian Murphy, un habitué des films de Nolan, joue le rôle principal dans le film.

Qui est Cillian Murphy ?

Né en 1976, Cillian Murphy a fait ses débuts d’acteur dans une pièce intitulée Disco Pigs en 1996. À la fin des années 90, Murphy a joué dans plusieurs productions théâtrales. Mais il avait montré son côté artistique très tôt sur lui-même. Ayant grandi à Cork, en Irlande, Murphy a commencé à écrire et à interpréter des chansons à seulement 10 ans. C’est au lycée qu’il a goûté pour la première fois au jeu d’acteur dans une production scolaire. À partir de 2001, Murphy a commencé à apparaître dans des films indépendants, reprenant également son rôle dans l’adaptation cinématographique de Disco Pigs.

Les films et émissions les plus populaires de Cillian Murphy

En 2002, Murphy est apparu dans son rôle révolutionnaire, un survivant de la pandémie dans le film d’horreur apocalyptique de Danny Boyle 28 jours plus tard. Cela a conduit à la reconnaissance et à plus de rôles dans de plus grands films aux côtés de plus grandes stars. En 2005, il a eu sa première association avec Christopher Nolan lorsqu’il a été choisi pour le méchant Scarecrow dans Batman Begins. Il a également joué un meurtrier dans le thriller Red Eye. Cela a suivi des rôles majeurs dans des films comme Breakfast On Pluto, Inception et Tron Legacy.

En 2013, il a été choisi pour le rôle pour lequel il est peut-être le plus connu – le gangster Thomas Shelby dans le drame Netflix Peaky Blinders. Il est depuis apparu dans A Quiet Place Part II et Dunkerque également.

La vie privée de Cillian Murphy et son aversion pour les réseaux sociaux

Cillian Murphy est très privé et a déclaré qu’il n’aimait pas parler de sa vie personnelle ni même donner des interviews sur le travail. L’homme de 46 ans ne possède pas de smartphone et n’est pas sur les réseaux sociaux. Dans des interviews récentes, il a également plaidé l’ignorance du concept de mèmes. L’acteur reste à l’écart des projecteurs et n’est apparu dans aucun talk-show pendant les 10 premières années de sa carrière cinématographique. Il a dit un jour au Sunday Times : « Je n’ai créé aucune controverse, je ne dors pas, je ne vais pas tomber ivre. »

Casting et équipe d’Oppenheimer

À Oppenheimer, Cillian Murphy est soutenu par un ensemble étoilé, comprenant Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek et Kenneth Branagh. Le film sort dans le monde le 21 juillet.