Rencontrez la sœur cadette de Deepika Padukone, Anisha Padukone, qui est aussi magnifique que l’acteur de Pathaan

L’actrice de Bollywood Deepika Padukone fait souvent la une des journaux en raison de sa beauté et de son glamour. Elle est l’une des plus belles actrices indiennes, l’actrice a commencé sa carrière avec le film Kannada Aishwarya.

Deepika Padukone est apparue dans plusieurs films dont Om Shaanti Om, Love Aaj Kal, Race 2, Bachna E Haseeno, Chennai Express, Yeh Jawaani Hai Deewani, Happy New Year, Ram Leela, Piku, Chhapaak, 83, Ghahraiyaan. Pendant ce temps, les photos de la sœur de Deepika Padukone, Anisha Padukone, deviennent virales sur les réseaux sociaux. Anisha est une joueuse d’or professionnelle, les internautes disent qu’elle ressemble exactement à Deepika. Jetez un oeil à ses photos:

Sur l’une de ses photos, une personne a commenté “Junior Padukone”. Le deuxième a dit : « Tu es si jolie. La troisième personne a dit: “Ma fille, tu es si belle, beaucoup d’amour.” Le quatrième a dit: “La personne la plus mignonne.”

















Deepika Padukone, une partisane de la santé mentale, a récemment parlé ouvertement de sa lutte contre la dépression et a même admis qu’elle avait envisagé de se suicider.

L’actrice a rendu hommage à sa mère, qui, selon elle, a reconnu les signes et les symptômes de sa mélancolie et lui a recommandé de se faire soigner par un professionnel. L’actrice a lancé une ONG pour sensibiliser à la santé mentale en Inde.

Selon Bollywoodlife, elle a déclaré: “J’étais au sommet de ma carrière, tout allait bien, donc il n’y avait aucune raison apparente pour laquelle je ressentais ce que je ressentais, mais je m’effondrais, il y avait des jours où je voulais juste dormir, parce que le sommeil était une évasion. J’étais parfois suicidaire et j’ai dû faire face à tout cela. Mes parents vivent à Bangalore et quand ils me rendaient visite, vous affichiez souvent un front courageux car vous vouliez leur montrer que vous faites eh bien, jusqu’au jour où mes parents partaient et retournaient à Bangalore et que j’ai soudainement fait une dépression, ma mère m’a posé des questions d’hygiène habituelles, que ce soit un petit ami ou quelque chose au travail ou quelque chose s’est passé. Je n’ai pas eu de réponse parce que ce n’était rien de tout cela, et cela venait juste d’un endroit vide et sacré et elle l’a su instantanément et c’était Dieu qui m’a envoyé. Je donne tout le crédit à ma mère pour avoir compris les signes et les symptômes.