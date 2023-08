Rencontrez la « sirène » écologique qui nettoie les océans, une nage record à la fois – WSVN 7News | Miami Actualités, Météo, Sports

(CNN) — Lorsque Merle Liivand a commencé à nager avec une monopalme pour l’aider dans sa pratique de la brasse, elle n’aurait jamais pu imaginer que cela la mènerait un jour à devenir détentrice du record du monde Guinness – et une « sirène » respectueuse de l’environnement.

La monopalme que porte fréquemment la femme de 32 ans lie ses pieds ensemble pour former une seule nageoire et est façonnée de telle manière que, si elle est vue dans le brouillard, elle pourrait bien convaincre un vieux capitaine que les sirènes étaient réelles.

En avril, le natif estonien a établi un nouveau record du monde de la nage la plus longue en portant une monopalme – nageant 31,3 milles autour de la baie de Biscayne, à Miami, en 14 heures et 15 minutes.

Il s’agit d’un record qu’elle a établi pour la première fois en 2019 lorsqu’elle a nagé 10 kilomètres (environ 6,21 miles) en Californie. « Donc, tous les 10 mois, j’ajoute 10 kilomètres », a déclaré Liivand à CNN Sport dans une interview, en réfléchissant à elle. cinq records du monde consécutifs.

Mais Liivand ne bat pas seulement des records : lorsqu’elle parcourt ces marathons à la nage, l’Estonienne ramasse également tous les déchets qu’elle rencontre, motivée par le désir de nettoyer les océans du monde et de sensibiliser à la façon dont la pollution de l’eau menace son sport et la planète. .

Lors de sa dernière nage record, elle a ramassé 35 livres de déchets au total.

Devenir « Merle la sirène »

Souffrant de nombreux problèmes de santé lorsqu’elle était enfant, Liivand « se faisait toujours dire que je devrais arrêter de nager ».

Elle a ignoré ce conseil et possède désormais une gamme impressionnante de médailles, dont trois championnats baltes, deux championnats d’hiver de Floride et deux médailles d’argent en natation sur glace mondiale, ainsi que d’autres réalisations.

En grandissant, la brasse était sa discipline de prédilection, mais son premier contact avec une monopalme s’est produit alors qu’elle s’entraînait dans son pays d’origine.

« Mon entraîneur avait l’idée que la natation devait ressembler beaucoup au mouvement d’un dauphin ou d’un poisson, et notre entraîneur nous faisait toujours huit fois, 25 mètres sous l’eau avec la monopalme », ​​a-t-elle expliqué.

La compétitrice née à Tallinn a déménagé aux États-Unis en 2011 et, fatiguée de concourir uniquement en brasse, a commencé à faire des triathlons, puis a essayé la natation en eau libre.

En 2014, elle crée sa propre école « Sirène », dans le but d’enseigner aux enfants les principes de base de la natation tout en leur donnant également la possibilité d’apprendre avec la monopalme.

« C’est vraiment différent parce que vous devez vraiment faire confiance à votre corps et vous engager avec votre propre corps et vos hanches », a-t-elle déclaré à propos de l’apprentissage de la natation avec cet équipement unique.

«Je dis toujours aux gens qu’il ne s’agit pas de mettre une queue de sirène et de devenir une sirène. Vous devez venir au cours et suivre tout le processus d’apprentissage du coup de dauphin.

Une plus grande cause

C’est pendant son entraînement de nageuse en eau libre qu’elle a été troublée par la quantité de déchets qu’elle rencontrait.

« Cela a vraiment commencé à me déranger de devoir m’arrêter constamment pour ramasser les déchets et cela m’a fait réaliser que si l’eau libre est mon nouveau sport, comment diable allons-nous continuer comme ça ? Bientôt, je vais avaler les déchets ou les microplastiques », a-t-elle déclaré.

Sa véritable révélation est survenue aux Jeux olympiques de Rio 2016 : un événement entaché de problèmes de qualité de l’eau en raison des eaux usées et des débris visibles dans la baie de Guanabara où se déroulaient les compétitions de voile.

La pollution dans la région était si extrême que des scientifiques de l’Université fédérale de Rio de Janeiro ont découvert des virus et des supermicrobes résistants aux médicaments dans les eaux dans lesquelles les athlètes concouraient.

Après avoir constaté l’ampleur de la pollution de l’eau, Liivand était déterminé à se lancer dans un combat plus acharné que n’importe quel concurrent.

« Je me suis dit : ‘Oh non, je dois faire quelque chose' », a-t-elle déclaré. « ‘Je ne peux pas me battre uniquement pour mes objectifs sportifs alors que je risque de perdre le sport à cause des déchets’, et cela a vraiment été le plus grand signal d’alarme de ma vie. »

Pollution plastique

Selon UNESCOil existe actuellement environ 50 à 75 000 milliards de morceaux de plastique et de microplastiques – qui sont de minuscules particules de plastique – qui peuvent mettre entre 500 et 1 000 ans à se dégrader.

Les océans du monde sont pollués par ce « smog plastique » composé d’environ 171 000 milliards de particules de plastique – si elles étaient rassemblées, ce « smog » pèserait 2,3 millions de tonnes.

En 2022, une nouvelle étude publiée dans Environmental International confirmait que des microplastiques avaient été trouvés pour la première fois dans le sang humain.

Les chercheurs ont trouvé des niveaux quantifiables de plastique dans plus des trois quarts des échantillons de sang de l’étude – dans la moitié des échantillons, du plastique PET a été trouvé, utilisé dans la production de bouteilles en plastique.

Ce type de plastique pourrait avoir pénétré dans la circulation sanguine par diverses voies, notamment par l’air, l’eau, les aliments ou les produits de soins personnels.

«Je crois que, pendant la pandémie, nous avons créé une autre pandémie… parce que c’est une pandémie de plastique qui se produit», a déclaré Liivand avec une déception visible et audible.

« Cela affecte notre sport, cela affecte les sites sportifs, cela affecte la santé des athlètes. »

Un coup de tonnerre

Déterminé à faire sensation dans le monde de la sensibilisation à l’environnement, Liivand a reçu une étincelle d’inspiration de la légende olympique Usain Bolt.

L’icône jamaïcaine du sprint a reconnu Liivand pour ses exploits de nage en eau libre et son école de sirène, mais a confondu les deux. L’octuple médaillée d’or olympique a ensuite suggéré qu’elle devrait devenir une nageuse sirène de compétition et nager autour de la Jamaïque.

La conversation, et l’idée qui en découle, dérangeraient Liivand jusqu’à un autre voyage marquant pour aider à tester les itinéraires et les sites potentiels avant les Jeux olympiques d’été de Los Angeles 2028.

« C’était comme si nous testions le terrain, mais nous ne réalisons toujours pas que le sport en eau libre est réellement en danger à cause de la pollution », a-t-elle déclaré.

Défis, soupe au poulet et poisson pas si sympathique

Après cela, Liivand a décidé d’organiser la première de ce qui allait devenir cinq records du monde de nage en monopalme pour la collecte des déchets – sa dernière étant l’effort de 30 milles à Miami. Nager pendant si longtemps présente une multitude de défis au-delà du simple nettoyage des océans.

Les règles du Guinness World Records stipulent qu’elle n’est pas autorisée à monter ou à s’accrocher à un véhicule pendant la natation, ni à utiliser ses bras pour se propulser vers l’avant.

Elle doit également manger lorsqu’elle est dans l’eau, ce qu’elle assimile à manger comme une loutre. Elle doit également porter son sac poubelle, ce qui peut devenir une gêne importante.

« Je pense que je suis tellement incapable de maintenir un rythme élevé parce que ma fréquence cardiaque est généralement de 170, 180 pendant des heures », a déclaré Liivand. «Je n’ai pas beaucoup mangé ce jour-là», a-t-elle déclaré en parlant de son alimentation lors du dernier défi. « Mais j’ai toujours de la soupe au poulet et de la nourriture pour bébé. »

Au cours d’une nage épuisante de 14 heures, Liivand devra parfois nager à contre-courant. C’est à ces moments-là qu’elle entre dans ce qu’elle appelle la « zone de survie ».

« C’est le moment où je devrais manger, mais je ne peux tout simplement pas », a-t-elle déclaré. « Je me dis plutôt : ‘Hé, je dois parcourir encore un kilomètre. Encore un kilomètre.

La menace potentielle des requins ou des crocodiles tapis dans les profondeurs troubles de Miami la préoccupait également.

« Vous pouvez voir au-dessus de la baie combien de queues bougent et vous vous dites : ‘D’accord, donc aujourd’hui ce n’est pas le jour pour me tuer.' »

« Intérêt hollywoodien »

Liivand dit « qu’il y a maintenant un peu d’intérêt à Hollywood pour ce que je fais » et espère également qu’elle pourrait être rejointe par un célèbre compagnon de natation lors de son prochain voyage.

«Je vais essayer de trouver une célébrité qui veuille faire ça avec moi. J’essaie vraiment de faire venir Richard Branson… J’espère donc que la nouvelle se répandra », a-t-elle déclaré.

La récente annulation d’une épreuve test sur la Seine à Paris avant les Jeux olympiques de 2024 souligne que, malgré les efforts de plus en plus ambitieux de Liivand, le problème reste aussi grave qu’au début.

Même si elle reconnaît qu’il n’existe pas de solution facile à un problème aussi répandu et enraciné, elle estime que le changement est à notre portée, si l’humanité le souhaite.

« C’est trop facile de dire que c’est impossible. Il n’y a pas d’argent dans la durabilité, mais il existe des moyens, si vous voulez en trouver, de trouver la volonté d’y parvenir », a-t-elle conclu.

