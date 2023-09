Rencontrez la résistance de Taiwan. Si la Chine envahit, les groupes de défense civile sont prêts

Vêtu de tenues de camouflage, le groupe armé se dirige silencieusement vers la porte – avant de plonger dans la porte d’un appartement et d’ouvrir le feu.

À l’intérieur du bâtiment abandonné du centre de Taiwan, il n’y a que des cibles en papier et les armes utilisées sont des armes à air comprimé de faible puissance qui tirent de petits plombs.

Il s’agit de la résistance, des défenseurs civils, au cas où l’armée taïwanaise serait submergée face à l’attaque de la Chine, qui veut réunifier le continent avec l’île autonome.

« Nous ne nous rendrons pas », déclare l’un des hommes masqués. « Tous ceux qui envahissent nous feront face et nous utiliserons tout ce que nous pouvons pour résister. »

Il a demandé à CBC News de ne pas le nommer publiquement, car il craint que les renseignements chinois ne le ciblent dans une cyber-chasse à l’homme, ce qui entraînerait un harcèlement en ligne contre lui et sa famille.

Le défenseur civil connu sous le nom de « Mr A » se réunit régulièrement avec d’autres personnes dans un immeuble abandonné qu’ils ont loué. Le sous-sol est le champ de tir. Les étages supérieurs étaient autrefois utilisés pour pratiquer le combat dans des espaces restreints. (Vente Lyzaville/CBC)

Le groupe de défense civile Taiwan Hemlock, qui organise régulièrement des formations, est l’une des nombreuses organisations à Taiwan qui se préparent à une invasion dont elles sont sûres qu’elles auront lieu.

Taiwan possède ses propres forces armées, mais celles-ci sont exponentiellement plus petites que celles de la Chine.

« Nous sommes le renfort de nos soldats. Si le gouvernement a besoin de moi, nous soutiendrons la réponse militaire officielle. »

Bien que le groupe porte des gilets et des casques balistiques et ressemble et se comporte comme des militaires, la possession d’armes à Taiwan est très restreinte. Bien qu’ils soient capables de pratiquer des tactiques et de tirer avec précision, leurs armes actuelles ne feraient pas grand-chose pour arrêter qui que ce soit.

Après avoir perdu une guerre civile face au Parti communiste chinois en 1949, les premiers dirigeants autoritaires de Taiwan se sont installés sur l’île, suscitant une aversion pour les armes à feu par peur que la population ne se soulève.

Bien que l’île soit désormais une démocratie, cette réticence persiste aujourd’hui – et de nombreux groupes de défense civile estiment que cela a rendu Taiwan plus vulnérable.

Le groupe de défense civile Hemlock organise des entraînements au tir avec des pistolets. Presque tout le monde touche dans le mille dans cette gamme, fruit d’heures d’entraînement. (Vente Lyzaville/CBC)

Taïwan a du travail à faire

Dans une interview exclusive avec CBC News, le vice-ministre des Affaires étrangères de Taiwan a reconnu qu’il y avait des lacunes dans ses défenses. Certains ont été identifiés à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

« Il existe un consensus croissant selon lequel nous, les Taïwanais, devons défendre notre pays », a déclaré Roy Chun Lee. « Mais par rapport à l’Ukraine, je pense que nous avons encore une marge d’amélioration. »

Il souligne également l’imprévisibilité de savoir si Pékin pourrait lancer une invasion plus de sept décennies après la création de Taiwan moderne. Comme la Russie, dit-il, la Chine a « une vision du monde très différente de celle des pays démocratiques ».

Même si une attaque militaire se profile (ou non) à l’horizon, des attaques économiques sont déjà en cours, a déclaré le haut responsable.

Dans les derniers exemples, le Parti communiste chinois a interdit les importations de certains ananas et produits de la mer de Taiwan vers le continent, dévastant ces secteurs de l’économie.

Le moment est suspect, dit Lee, et il est opportun pour exercer une pression alors qu’une campagne électorale présidentielle se déroule sur l’île, une campagne qui oppose le parti indépendantiste au pouvoir à son opposition, favorable à des relations plus cordiales avec Pékin.

Le vice-ministre des Affaires étrangères de Taiwan, Roy Chung Lee, remercie le Canada et souligne les similitudes dans la manière dont la Chine traite avec Taiwan et le Canada. (Vente Lyzaville/CBC)

Le message, dit Lee, est clair.

« En d’autres termes, si vous travaillez avec la Chine, Taiwan sera probablement confronté à moins de risques et de confrontations. Mais si vous choisissez un candidat qui ne correspond pas à la position de la Chine, vous devez faire attention aux conséquences économiques. »

Le vice-ministre souligne les relations entre Pékin et Ottawa lorsque le Canada a arrêté la citoyenne chinoise Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei. Peu de temps après, les autorités chinoises ont arrêté deux citoyens canadiens en Chine, Michael Kovrig et Michael Spavor. Il a également imposé des droits économiques, interdisant certaines importations canadiennes.

De plus, la Chine est accusée d’ingérence dans les dernières élections canadiennes.

« Le Canada est victime de la campagne de désinformation à grande échelle menée par la Chine », affirme Lee. « Cette guerre collective fait déjà partie du quotidien des Taiwanais. »

Taiwan a remercié le Canada pour le récent passage du NCSM Ottawa à travers le détroit de Taiwan, le vaste plan d’eau entre la Chine continentale et Taiwan. Pékin en revendique la propriété, tandis que le Canada décrit le détroit comme une voie navigable ouverte à tous les navires. (Vente Lyzaville/CBC)

La Chine n’a jamais visé la plus grande exportation de Taiwan par quelque sanction que ce soit : le territoire est le plus grand fournisseur de semi-conducteurs au monde, de puces électroniques sophistiquées utilisées pour alimenter les téléphones, les voitures, l’électronique et bien plus encore.

« Il est peu probable pour le moment que la Chine militarise ses importations de semi-conducteurs à Taiwan, car cela créerait un impact économique encore plus important sur l’économie chinoise que sur celle de Taiwan. »

Lee a également remercié le Canada pour sa récente décision de faire naviguer une frégate de la marine canadienne dans le détroit de Taiwan, un plan d’eau que Pékin prétend posséder, alors que le Canada et d’autres soutiennent qu’il s’agit d’eaux internationales. Des navires de guerre chinois ont flanqué le navire canadien pendant toute la journée de transit.

Li-Shih Lu, lieutenant-commandant de la marine taïwanaise à la retraite, montre une carte de ce qui pourrait être les premières cibles à saisir par la Chine en cas d’invasion de Taïwan. (Vente Lyzaville/CBC)

Les plages pourraient devenir des champs de bataille

Tous les dirigeants chinois depuis 1949 ont déclaré qu’ils avaient un plan militaire pour réunifier la Chine et Taiwan, mais il n’y a aucune certitude que la Chine les envahira un jour.

Si tel était le cas, le président américain Joe Biden a déclaré à plusieurs reprises que l’armée américaine interviendrait.

Mais il se peut que Taïwan doive – dans les premiers jours – résister à un assaut pendant que les forces militaires qui ripostent se rassemblent.

L’un des premiers points de contact devrait être la plage de Wazihwei, juste à l’extérieur de la capitale Taipei, où la Chine pourrait tenter de débarquer des milliers de soldats à partir de navires traversant le détroit de Taiwan.

« Nous pensons que le PCC va envahir cette plage », a déclaré Li-Shih Lu, lieutenant-commandant à la retraite de la marine taïwanaise. « S’ils contrôlent cette zone, ils pourraient facilement accéder à la capitale, au bureau présidentiel et au centre de commandement militaire. Si ces sites clés sont capturés, nous serions sérieusement touchés. »

Cette plage de Wazihwei, à Taiwan, se trouve à proximité du port de Taiwan. La capture du port permettrait aux forces chinoises de décharger leurs troupes et leur équipement à moins d’une heure des sites clés de la capitale, comme le bureau du président. (Vente Lyzaville/CBC)

Un avant-poste militaire près de la plage contient désormais des nids de canons, avec la possibilité de déployer des barrières sur la plage, pour empêcher un atterrissage facile pour les petits navires.

« Nous nous préparons à la guerre », a déclaré Lu. « L’année prochaine, nous étendrons le service militaire obligatoire de quatre mois à un an. »

Mais un évaluation par le Centre d’études stratégiques et internationales jette un doute sur la préparation de Taiwan à une guerre qu’ils anticipent depuis des années.

Mark Cancian, le conseiller principal co-auteur du rapport, affirme que Taiwan doit « déployer davantage de missiles anti-navires mobiles, construire une armée entièrement équipée et hautement performante et dépenser moins en navires et avions coûteux et vulnérables ».

Le groupe de défense civile Taiwan Hemlock estime que le pays doit faire face à l’urgence de la situation. (Vente Lyzaville/CBC)

Les groupes de défense civile – aussi préparés soient-ils – ne seraient pas suffisants pour contrer une force d’invasion chinoise écrasante.

Taiwan est encouragé à construire sa propre armée dès maintenant pour être un moyen de dissuasion efficace.

Le défenseur du groupe Taiwan Hemlock affirme que le pays doit faire face à l’urgence.

« La menace de la Chine est plus sérieuse aujourd’hui qu’elle ne l’a été auparavant », a-t-il déclaré à CBC News. « Nous voulons être préparés. »

C’est pourquoi ils continuent à forer – et s’attendent à ce que le reste de la société fasse également sa part.