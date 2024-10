Rencontrez la recrue du baseball universitaire qui a pris d’assaut le terrain de Vanderbilt, de l’Oregon et du Tennessee

S’il existe une entrée dans le Livre Guinness des records pour le plus grand nombre de prises d’assaut consécutives sur le terrain au cours d’une saison de football universitaire, nous avons notre gagnant.

Rencontrez Gary Morse, une recrue de la promotion 2026 de baseball universitaire qui a effectué des visites officielles – pendant trois week-ends consécutifs – à Vanderbilt (pour le match de l’Alabama), de l’Oregon (pour le match de l’Ohio State) et du Tennessee (pour le match de l’Alabama).

Trois victoires monumentales pour l’équipe locale. Trois prises d’assaut sur le terrain pour Morse, 17 ans, qui sprintait à chaque fois vers la fête sous le regard de son père, Allan, depuis les tribunes.

« Je ne vous mentirai pas », a déclaré Morse, l’un des meilleurs lanceurs droitiers de la promotion 2026, « je vis ma meilleure vie. »

Morse, un 6 pieds 8 pouces originaire de Bellflower, en Californie, a réduit une longue liste de prétendants à six écoles et a établi un calendrier de visites officielles cet automne, en commençant par Texas A&M le 21 septembre. le match des Aggies contre Bowling Green mais est parti tôt avec A&M devant par deux scores au quatrième quart.

Deux semaines plus tard, il s’est rendu à Nashville, au Tennessee, où il a estimé que Vanderbilt n’avait pas beaucoup de chance contre le numéro un de l’Alabama et soupçonnait qu’il ne resterait peut-être pas pendant tout le match.

Mais à la mi-temps, les Commodores menaient.

« Le troisième quart-temps se termine, ils gagnent toujours », a déclaré Morse. « Et puis deux minutes se sont écoulées, et ils sont toujours en jeu. »

Alors que le temps passait, Morse et ses copains de baseball se dirigèrent de la section étudiante vers le laboratoire de lanceurs de Vanderbilt, situé sous les tribunes et au même niveau que le terrain de football. Ils voulaient être parmi les premiers à prendre d’assaut le terrain, et Morse a sorti son téléphone portable pour prendre une vidéo de la scène pendant qu’il sprintait vers le milieu de terrain.

À un moment donné, il est tombé sur un casque Vanderbilt et l’a soulevé dans les airs avec la foule.

« Je dirais que j’ai adoré toutes (les tempêtes sur le terrain) », a déclaré Morse, « ce sont toutes des expériences super cool, mais je vais dire que celle de Vanderbilt était la meilleure simplement parce que cela n’arrive généralement jamais et ça étant le premier. Le premier est en quelque sorte le meilleur.

La semaine suivante, Morse et son père étaient à Eugene, Oregon, pour l’un des plus grands matchs du calendrier de football universitaire – une confrontation parmi les cinq premiers entre l’Ohio State et l’Oregon.

Morse a entendu des étudiants de l’Oregon parler de leur intention de se précipiter sur le terrain si les Ducks gagnaient. Ainsi, à la fin du match, il était de nouveau là – vivant pour la deuxième semaine consécutive sous le regard de son père.

« Toutes ces foules, les enfants sont tout simplement très impliqués dans ce qui se passe dans leur collège », a déclaré Morse. « Je pense que c’est vraiment cool de voir tous ces enfants se réunir et qu’ils passent tous un bon moment et je pense que c’est tout simplement super cool. »

Après la visite dans l’Oregon, Morse et son père ont expliqué à quel point il était rare qu’ils puissent assister à deux des matchs les plus remarquables de la saison 2024. Il savait qu’il aimerait discuter avec les entraîneurs de baseball et profiter de la bonne nourriture lors des visites officielles. Mais quelles étaient les chances qu’il ait deux assauts sur le terrain en deux semaines… en tant que recrue de baseball ?

Et puis le Tennessee-Alabama s’est produit. Trifecta terminé.

« Je me disais : « Papa, trois week-ends de suite à prendre d’assaut le terrain ? Non seulement cela doit être un record d’affilée, mais juste pour une recrue en général, cela doit être un record pour prendre d’assaut le terrain à trois reprises », a déclaré Morse. « Et puis encore plus, nous pensions : « Attendez. Quelqu’un a-t-il pris d’assaut le terrain trois fois au cours de sa vie ? Peut-être quelques superfans qui ont assisté à de nombreux matchs au fil des ans, mais même dans ce cas, vous seriez très chanceux de prendre d’assaut le terrain à trois reprises.

« J’en frappe 1 000. »

La course sur le terrain d’hier soir à Kennesaw State était la 16ème école FBS où je me suis précipité sur le terrain C’est le moment ultime pour les fans lors d’un match et j’espère en ajouter quelques autres avant la fin de la saison. https://t.co/7EfZM4sgWE pic.twitter.com/zDnYd9NeQL – Visite du campus de football universitaire (@cfbcampustour) 24 octobre 2024

Morse a encore deux visites officielles : à LSU et au Texas. Il ne s’attend pas à une autre tempête sur le terrain, mais les Tigres et les Longhorns auront néanmoins une barre haute à franchir.

Quant à ses projets, il n’est pas pressé de prendre une décision mais aimerait s’engager avant le début de sa saison au printemps.

Et puis encore…

« Je ne sais pas », a déclaré Morse en riant, « si je continue à prendre d’assaut le terrain, je devrais peut-être devenir un visiteur officiel professionnel. »

(Photo des recrues Eli Herst et Gary Morse, vidéos gracieuseté de Gary Morse)