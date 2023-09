Rencontrez la prochaine génération de superstars de l’IA

Si intelligent! Si talentueux! Cette semaine, j’ai le plaisir de vous présenter une nouvelle génération d’esprits brillants travaillant sur certains des problèmes les plus difficiles de l’IA et au-delà. Vous pouvez lire la liste complète des 35 innovateurs de moins de 35 ans du MIT Technology Review ici.

Nous avons déjà mis en avant certaines des personnes les plus prometteuses du secteur de la technologie avant qu’elles ne deviennent des noms connus. En 2002, la liste comprenait deux jeunes innovateurs nommés Larry Page et Sergey Brin de Google. Mark Zuckerberg, 23 ans, figurait sur la liste en 2007. En 2008, nous avons présenté Andrew Ng, qui a écrit pour nous un excellent essai partageant ses conseils pour les aspirants innovateurs sur les essais, les échecs et l’avenir de l’IA.

Cette année, nous avons vu des entreprises technologiques se précipiter pour lancer leurs nouveaux systèmes d’IA les plus performants, en négligeant souvent la sécurité et l’éthique. Les scientifiques en IA figurant sur la liste des innovateurs de cette année sont plus conscients que jamais des dommages que la technologie peut poser et sont déterminés à y remédier. Pour ce faire, ils mettent au point de nouvelles méthodes qui contribuent à changer la façon dont l’industrie de l’IA envisage la sécurité.

Sharon Li,sur la photo ci-dessus et notre Innovateur de l’année, est professeur adjoint à l’Université du Wisconsin, Madison. Elle a créé une remarquable fonctionnalité de sécurité de l’IA appelée détection hors distribution. Cette fonctionnalité aide les modèles d’IA à déterminer s’ils doivent s’abstenir d’agir face à quelque chose sur lequel ils n’ont pas été formés. Ceci est crucial à mesure que les systèmes d’IA sont déployés à partir du laboratoire et rencontrent de nouvelles situations dans le monde réel désordonné.

Irène Solaiman,directeur mondial des politiques publiques chez Hugging Face, a développé une approche qui appelle les entreprises technologiques à publier de nouveaux modèles par étapes, ce qui leur laisse plus de temps pour tester leurs échecs et intégrer des garde-fous.

Beaucoup de nos innovateurs travaillent à lutter contre le changement climatique.J’ai été ravi de voir autant de personnes sur la liste utiliser leurs compétences en IA pour résoudre le plus grand problème auquel l’humanité est confrontée, soit en aidant la communauté de l’IA à suivre et à réduire ses émissions, soit en utilisant l’IA pour atténuer les émissions dans les industries très polluantes.

Sacha Luccioni,un chercheur en IA de la startup Hugging Face, a développé un meilleur moyen pour les entreprises technologiques d’estimer et de mesurer l’empreinte carbone des modèles de langage d’IA.

Catherine De Wolfde l’ETH Zurich utilise l’IA pour contribuer à réduire les émissions et le gaspillage de matériaux dans le secteur de la construction.

Alhussein Fawzide DeepMind a développé une IA de jeu pour accélérer les calculs fondamentaux, ce qui permet de réduire les coûts et d’économiser de l’énergie sur les appareils.

Les innovateurs de cette année travaillent également sur des applications pratiques de l’IA qui illustrent comment la technologie pourrait devenir de plus en plus utile.Ils proposent de nouvelles façons passionnantes de l’utiliser pour stimuler la recherche scientifique et créer des outils utiles dans d’autres domaines.

Lerrel Pintode l’Université de New York utilise l’IA pour aider les robots à apprendre de leurs erreurs. Il espère que cela conduira à des robots domestiques qui feront bien plus que passer l’aspirateur et pourraient devenir plus intégrés à notre vie quotidienne.

Connor Coleydu MIT a développé un logiciel open source qui utilise l’intelligence artificielle pour aider à découvrir et synthétiser de nouvelles molécules.

Pranav Rajpurkarde la Harvard Medical School a développé un moyen permettant à l’IA d’apprendre elle-même à interpréter avec précision les images médicales sans aucune aide humaine.

Richard Zhang, chercheur principal chez Adobe, a inventé les algorithmes de similarité visuelle qui sous-tendent les modèles d’IA générateurs d’images tels que Stable Diffusion et StyleGAN. Sans son travail, nous n’aurions pas l’IA génératrice d’images qui a captivé le monde.

Ce n’est pas tout!La liste de cette année regorge de personnes inspirantes et d’idées pour la prochaine grande avancée dans les domaines de la robotique, de l’informatique, de la biotechnologie, ainsi que du climat et de l’énergie. Lisez la liste complète des jeunes innovateurs de cette année ici.

Et enfin, si vous travaillez dans le domaine de l’IA et que vous pensez avoir des choses passionnantes et avant-gardistes à partager, contactez-nous ! Nous sommes toujours intéressés à entendre des personnes qui font un travail intéressant.

Apprentissage plus approfondi

Cofondateur de DeepMind : L’IA générative n’est qu’une phase. La prochaine étape est l’IA interactive.

Le cofondateur de DeepMind, Mustafa Suleyman, souhaite créer un chatbot qui fasse bien plus que discuter. Voici le discours de Suleyman : à l’avenir, nous aurons ce qu’il appelle l’IA interactive, c’est-à-dire des robots capables d’effectuer les tâches que vous leur avez assignées en faisant appel à d’autres logiciels et à d’autres personnes pour faire avancer les choses. Il a fondé une nouvelle entreprise d’un milliard de dollars, Inflection, pour le construire.

Répète? Suleyman, qui a quitté DeepMind en 2022, a des réflexions… intéressantes… sur le succès de la réglementation en ligne, qui confinent à la naïveté. (« Il est assez difficile de trouver en ligne des contenus de radicalisation ou du matériel terroriste. Il est assez difficile d’acheter des armes et de la drogue en ligne. ») Malgré cela, il reste sérieux et évangélique dans ses convictions, et il est en mesure de faire de grands progrès dans le domaine. industrie. Il s’est entretenu avec Will Douglas Heaven, rédacteur en chef du MIT Technology Review pour l’IA, pour discuter de ses projets et de la nécessité d’une réglementation stricte de l’IA. En savoir plus ici.

Bits et octets

L’IA vient de battre un test humain de créativité. Qu’est ce que ça veut dire?

Une nouvelle étude a révélé que les chatbots IA obtenaient des scores moyens plus élevés que les humains dans un test couramment utilisé pour évaluer la créativité humaine. Les résultats n’indiquent pas nécessairement que les IA développent une capacité à faire quelque chose d’uniquement humain. Cependant, ils pourraient nous permettre de mieux comprendre la manière dont les humains et les machines abordent les tâches créatives. (Revue technologique du MIT)

Cette entreprise de voitures sans conducteur utilise des chatbots pour rendre ses véhicules plus intelligents

La startup de voitures autonomes Wayve peut désormais interroger ses véhicules, leur poser des questions sur leurs décisions de conduite et obtenir des réponses. L’idée est d’utiliser la même technologie que ChatGPT pour aider à former des voitures sans conducteur. (Revue technologique du MIT)

Comment les pessimistes de la Silicon Valley façonnent les plans d’IA de Rishi Sunak

Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, souhaite dynamiser l’industrie de l’IA dans son pays. Mais en peu de temps, quelque chose a changé dans l’approche du Royaume-Uni. Le pays semble devenir un fervent partisan du récit catastrophique de l’IA, grâce au lobbying intense du mouvement altruiste efficace. (Politique)

La religion de l’IA dans la Silicon Valley

Un article qui suscite la réflexion sur quelque chose que j’ai moi aussi observé dans l’espace technologique : les technologues tissent de plus en plus un récit autour de l’IA et de l’intelligence artificielle générale qui n’est pas si différent des récits religieux. Cette histoire relie les points.

(Vox)

Comment fonctionne l’IA générative

Un explicatif visuel formidable et utile qui constitue une lecture essentielle pour toute personne curieuse d’IA. (Le Financial Times)