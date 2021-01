Dans une interview avec le Journal de Salem Statesman, sa mère, Suzie Heringer, expliquèrent Abigail et sa sœur, Rachel, sont tous deux nés avec une perte auditive congénitale. Les sœurs ont ensuite subi une intervention chirurgicale pour obtenir des implants cochléaires, Abigail recevant le sien à l’âge de deux ans.

Sa mère a ajouté qu’elle était « surprise ». Abigail était prête à discuter de ses problèmes d’audition, en disant: « C’est quelque chose dont elle ne parle généralement pas beaucoup. »

Abigail est un voyageur passionné:

Dispersés entre les photos Instagram d’Abigail et de ses amis sont Photos des différents voyages du candidat à l’étranger. En 2019, la diplômée du Linfield College s’est rendue en Europe avec sa sœur et ses amis, où le groupe s’est promené dans les rues de Paris et a dîné sur du chocolat en Suisse. Elle a sous-titré une photo de la Tour Eiffel, « Seulement 2 jours et j’ai décidé de rester. »

Lorsqu’elle ne reçoit pas de tampons supplémentaires sur son passeport, Abigail semble aimer camper sur différents sites du nord-ouest du Pacifique.