Rencontrez la plus récente et la plus audacieuse Michelle Williams

Image “J’ai travaillé aussi dur que possible pour me préparer à un moment où je rencontrerais un rôle comme celui-ci”, a déclaré Michelle Williams à propos de sa performance en tant que Mitzi dans “The Fabelmans”. Le crédit… Sinna Nasseri pour le New York Times

« Tu es vraiment organisé », ai-je dit à Michelle Williams. “Je suis une Vierge”, a-t-elle répondu. Par un après-midi pluvieux de fin novembre, Williams était assis en face de moi dans un café de Brooklyn, rayonnant du genre de plaisir que vous ne pouvez obtenir qu’en planifiant votre journée à la perfection. Pendant que nous parlions, ses trois enfants étaient tous occupés et pris en compte : sa fille adolescente Matilda était à l’école, son tout-petit Hart faisait la sieste et son nouveau-né n’aurait pas besoin d’être nourri pendant la prochaine heure et demie. Pour que toutes ces choses se réunissent en même temps n’était rien de moins qu’un miracle maternel, et bien que son mari, le réalisateur Thomas Kail, soit hors de la ville, sa propre mère était venue à New York pour participer avec les enfants, libérant Williams pour arriver au café avec l’expression aux yeux écarquillés et à peine croyable de quelqu’un qui vient de réussir un braquage. “C’est le moment parfait sans culpabilité parce que personne n’a besoin de moi”, a déclaré Williams, bien qu’elle ait noté qu’il n’est pas facile de répondre aux exigences d’une tournée de presse pendant l’allaitement : “Je suis sur la chronologie de quelqu’un d’autre, parce que je suis la nourriture.” Pourtant, elle fait tout ce qu’elle peut pour promouvoir “The Fabelmans”, un drame familial semi-autobiographique de Steven Spielberg où l’actrice de 42 ans incarne Mitzi, un personnage de Spielberg inspiré de sa propre mère. Bien que ses rêves de pianiste de concert aient été mis de côté pour élever sa famille, Mitzi considère l’éducation des enfants comme un tout nouveau terrain de jeu créatif : un jour, elle embarquera les enfants dans la voiture pour aller chasser une tornade, tandis qu’une autre fois , elle achètera impulsivement un singe comme animal de compagnie.

Les gens pourraient regarder le personnage excentrique et penser qu’elle est trop, mais Mitzi regarde sa vie et sait que ce n’est pas assez. Elle est mariée à Burt (Paul Dano), consciencieux et ennuyeux, mais se languit de son meilleur ami (Seth Rogen), une transgression que son fils cinéaste en herbe Sammy ne remarque que lorsqu’il met Mitzi devant son objectif. Vous sentez que Spielberg, lui aussi, utilise Williams comme un vaisseau pour mieux comprendre sa défunte mère : le réalisateur a rarement semblé aussi impressionné par une femme de premier plan, filmant Williams avec la même admiration que Sammy montre lorsqu’il filme sa mère aux prises avec un rêverie artistique. Williams a déjà remporté des nominations aux Golden Globes et aux Critics Choice Awards pour sa performance en direct. “J’ai travaillé aussi dur que possible pour me préparer à un moment où je rencontrerais un rôle comme celui-ci”, a-t-elle déclaré. Aux Gotham Awards, où elle a remporté un prix hommage en novembre, Williams a tiré un trait sur son travail sur le feuilleton pour adolescents “Dawson’s Creek”, dans lequel elle a joué à 16 ans aux côtés des acteurs James Van Der Beek et Katie. Holmes.

Image Michelle Williams au Long Island Bar à Brooklyn. Le crédit… Sinna Nasseri pour le New York Times