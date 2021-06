Rencontrez la nouvelle génération de WAG d’Angleterre, y compris la femme de Harry Kane et la petite amie de Mason Mount

Megan Davison est l’épouse du gardien anglais Jordan Pickford, et ensemble, ils ont un fils, Arlo. Megan et Jordan étaient des amoureux d’enfance et lorsque ce dernier a signé pour jouer pour Everton en Premier League, ils ont installé leur maison dans le Cheshire.

Le capitaine anglais Harry Kane a également épousé son amour d’enfance Katie. Le couple a trois enfants, Ivy, Vivienne et Louis. La star des Spurs s’est mariée à son meilleur ami en 2019.

Anoushka Santos est la petite amie de la star de Manchester United Luke Shaw. Ils ont un adorable fils de 18 mois, Reign London.

Fern, diplômée en physiothérapie, a attiré l’attention lors de la Coupe du monde 2018. Une photo du capitaine de Manchester United, Harry Maguire, venant la voir pour discuter est devenue virale. Le couple est ensemble depuis 9 ans maintenant.

La petite amie de longue date de l’attaquant vedette Raheem Sterling, Paige, est un entrepreneur car il possède une société immobilière. Leur mariage a été retardé en raison de la pandémie. Ensemble, ils ont deux enfants.

L’arrière droit de Chelsea, 21 ans, Reece James sort actuellement avec le mannequin Mia McLenaghan. Récemment, Mia a obtenu son diplôme en droit de la Royal Holloway University à Londres.

Charlotte est l’épouse de la star de l’Atletico Madrid Kieran Trippier et le couple a la chance d’avoir deux enfants. Avec sa sœur, Charlotte gère un compte de mode sur Instagram, publiant des inspirations de tenues quotidiennes.

Chloé, qui est mannequin de profession, sort avec le milieu de terrain Mason Mounts depuis quatre ans. Elle assume également le rôle de groupe de filles des anciennes royautés WAG Cheryl Cole et Victoria Beckham.

L’entrepreneur Olivia Naylor, qui dirige une entreprise et une académie de beauté prospères dans le Cheshire, vit à la campagne avec le beau John Stones.

