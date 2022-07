Rencontrez la nièce de Twinkle Khanna, Naomika Saran, dont la photo avec sa mère Rinki Khanna devient virale

Twinkle Khanna, actrice devenue auteur, a publié une rare photo monochrome de sa sœur Rinke Khanna, qui a fêté son anniversaire mercredi. Elle lui a également écrit un message d’anniversaire sur son compte Instagram. En tant que sœur aînée de Twinkle, Rinke est la plus jeune des enfants de Rajesh Khanna et Dimple Kapadia.

Naomika Saran, la fille de Rinke Khanna, a été montrée assise près de maman portant une tenue à épaules dénudées tandis que Rinke Khanna portait un haut ample. La mère et la fille ont souri au photographe. De plus, ils portaient tous les deux des couronnes de fleurs sur la tête créées à l’aide d’un filtre Snapchat.

Partageant la photo, Twinkle a écrit: “Joyeux anniversaire. Puissiez-vous toujours avoir Jimmy Choos. Joyeux anniversaire cher Rinke. Joyeux anniversaire à vous.” Elle a ajouté dans la légende: “Maintenant, imaginez-moi chanter ça à haute voix et rire de ma voix et être heureuse petite demoiselle.”





Twinkle et Rinke ont une relation étroite. Cependant, elle partage rarement des photos avec elle. Comme Twinkle, Rinke a travaillé dans l’industrie cinématographique. Dans Pyaar Mein Kabhi Kabhi, elle a fait ses débuts à Bollywood face à Dino Morea et Sanjay Suri.





Elle est apparue dans un certain nombre de films, dont Jhankaar Beats et Mujhe Kucch Kehna Hai. Elle est apparue pour la dernière fois dans le film Chameli de 2004, qui mettait en vedette Kareena Kapoor. Elle n’a pas encore signé de projet depuis cette époque. Naomika est née de Rinke et de l’homme d’affaires Samir Saran après leur mariage en 2003.