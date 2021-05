Rencontrez la mamie la plus cool de 76 ans qui dirige Instagram en tant qu’influenceur stylé – Regardez | Actualités Buzz

New Delhi: Si vous pensiez que les tendances d’Instagram n’étaient que pour les adolescents et les jeunes générations, préparez-vous à vous tromper par la blogueuse de médias sociaux la plus branchée de 76 ans et son mari qui gardent toujours leur sang-froid après leurs 70 ans!

Leur pseudo Instagram, « mr._and_mrs._verma » est devenu viral après le duo toujours jeune présenté sur la page Instagram de Humans of Bombay pour son contenu jeune. La grand-mère influente est l’un des blogueurs les plus stylés du site de partage de photos. De plus, lorsque vous visitez leur page, ce ne sera pas différent de la page de n’importe quelle fashionista ou blogueuse, car le vieux couple expérimente des styles modernes avec des jeans, des jupes, des casquettes et même des talons aiguilles!

Découvrez quelques-uns de leurs articles super cool:

Sur son article sur la page Humans of Bombay, l’influenceuse Instagram a révélé que sa petite-fille l’avait présentée à Instagram pendant le verrouillage et depuis lors, elle était accro à l’application. Elle a en outre déclaré qu’elle adorait essayer de nouveaux looks et tendances et qu’elle pensait qu’elle était en train de le tuer avec ses mouvements.

«La plupart du temps, je finis par faire des farces à mon mari», a-t-elle plaisanté en disant qu’elle souhaitait être l’influenceuse la plus cool de la ville! Elle compte plus de 16 000 abonnés sur son compte et les gens inondent souvent la section des commentaires de compliments et d’éloges pour le couple adorable, attendant de voir plus des Vermas!