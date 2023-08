Rencontrez la maman et le papa de l’acteur décédé – Hollywood Life

Voir la galerie





Angus Cloud a joué Fezco sur ‘Euphoria’ entre 2019 et 2022. C’était son rôle d’évasion.

Il est décédé à l’âge de 25 ans le 31 juillet 2023 dans sa maison familiale en Californie

Angus est décédé deux semaines après son père, a révélé sa famille à sa mort

Euphorie étoile Nuage Angusqui a joué Fezco dans la série de 2019 à 2022, est décédé tragiquement à l’âge de 25 ans le 31 juillet 2023. « C’est avec le cœur le plus lourd que nous avons dû dire au revoir à un humain incroyable aujourd’hui », a déclaré sa famille dans une déclaration à TMZ à l’époque. « En tant qu’artiste, ami, frère et fils, Angus était spécial pour nous tous à bien des égards. La semaine dernière, il a enterré son père et a lutté intensément avec cette perte. Le seul réconfort que nous ayons est de savoir qu’Angus est maintenant réuni avec son père, qui était son meilleur ami.

Abordant ses graves problèmes de santé mentale, ils ont ajouté: « Nous espérons que son décès rappellera aux autres qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils ne devraient pas lutter seuls en silence. » La famille d’Angus a conclu : « Nous espérons que le monde se souviendra de lui pour son humour, ses rires et son amour pour tout le monde. Nous demandons la confidentialité en ce moment car nous traitons toujours cette perte dévastatrice. »

La cause du décès de l’étoile montante n’a pas été immédiatement révélée, bien que TMZ a rapporté que sa mère avait appelé le 9-1-1 le lundi 31 juillet et signalé une « surdose possible ». Lisez la suite pour en savoir plus sur la mère de la star décédée et son défunt père, décédé moins de deux semaines avant lui.

La mère d’Angus lui a sauvé la vie

Quand Angus était un jeune adolescent, il est tombé dans une chute d’environ 10 pieds. trou de construction profond, lui cassant le crâne et les doigts. Étonnamment, il a survécu et s’est frayé un chemin. Il ne saignait pas mais pouvait dire que sa vision était floue, alors il a pris le bus pour aller chez sa mère. « Elle pensait que je prenais de la drogue, parce que mes pupilles étaient sacrément dilatées », a déclaré Angue Variété en 2022. « J’essayais de lui dire ce qui s’était passé, mais je ne pouvais que commencer une phrase – je ne pouvais pas la terminer. Alors je me suis dit: ‘Je vais juste aller dormir dans mon lit.’

Sa mère n’a pas pensé qu’aller au lit était une bonne idée, et elle l’a amené à l’hôpital pour enfants. Cette décision lui a sauvé la vie. Il a passé cinq jours à se rétablir aux soins intensifs et a subi une opération du crâne pour aider à le fusionner. « C’est de ça que vient la cicatrice. Ils m’ont ouvert la tête, ils ont mis des vis et une plaque sur l’endroit où je me suis cassé le crâne… je me suis relevé, et c’était tout », a-t-il expliqué nonchalamment.

Le père d’Angus est décédé une semaine avant lui

Comme mentionné dans son annonce de décès, Angus pleurait la perte de son père. Le 14 juillet, il s’est rendu sur Instagram pour se souvenir de son défunt père avec une photo de lui tenant une pancarte. « Tu me manques breh », l’étoile montante a légendé la photo.

On ne sait pas comment le père d’Angus est mort, mais sa mort a grandement affecté Angus. Un initié a affirmé qu’il avait des pensées suicidaires après les funérailles de son père, par Page 6, et restait dans sa maison familiale à Oakland, en Californie, pour s’aider à faire son deuil.

