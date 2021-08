Dans son bateau au large de la côte nord-est des États-Unis, Virginia Oliver, 101 ans, manipule de manière experte le corps lisse d’un homard tout en faisant claquer des élastiques autour de ses pinces, comme elle le fait depuis l’âge de sept ans. La centenaire est la plus ancienne homardière autorisée dans l’État du Maine, et les historiens locaux la décrivent comme peut-être la plus ancienne active au monde. Oliver sort dans les eaux au large de la ville de Rockland trois jours par semaine avec son fils de 78 ans, Max, qui l’aide à monter l’équipage du bateau, bien nommé par son défunt mari « Virginia », en son honneur.

« Je vais faire (cela)… jusqu’à ce que je meure », a déclaré Oliver. « C’est assez de temps. Les gens me disent ‘eh bien, pourquoi y allez-vous?’ Parce que je le veux. Je suis assez vieux pour être mon propre patron.

Oliver – connue par ses amis sous le nom de Ginny et pour certains sous le nom de Lobster Lady – a vécu à Rockland toute sa vie et vit toujours dans la même rue où elle est née en 1920.

« Ginny est géniale », a déclaré David Cousens, un homardier et ancien président de la Maine Lobstermen Association.

« Ginny pêche depuis aussi longtemps que je me souvienne, évidemment. Elle a 101 ans, elle y va toujours, environ trois jours par semaine, elle est ici, elle est généralement ici tôt le matin. »

Oliver est debout à 3h30 et se dirige vers son bateau à 5h du matin. Que ce soit dans sa camionnette ou dans la Chevrolet 1956 de Max, la mère et le fils se rendent dans une crique privée et emmènent leur petit canot jusqu’au homardier, qui se trouve à un amarrage. Oliver et Max ont quelques centaines de casiers dans l’eau et travaillent ensemble pour ramener le homard. Max remonte les casiers avec un treuil tandis qu’Oliver mesure, bague et place les homards dans la cale.

Portant des bottes en caoutchouc, des cirés et des gants en caoutchouc, elle se tient au-dessus du réservoir et attrape les homards pour les inspecter un à la fois pendant que son fils les lui passe.

Une fois qu’elle vérifie qu’un homard est de taille légale, elle saisit un élastique et une pince à l’aide de sa main gauche et enroule les bagues sur les pinces du homard.

Oliver prend aussi parfois la barre et dirige le bateau, mais elle ne barrera pas s’il y a du brouillard.

À ce stade de leur vie, Oliver et son fils ne sortent que par beau temps, pas comme quand ils ont commencé et sortiraient quelles que soient les conditions.

« Elle y va tout le temps, elle ne s’arrête jamais », a déclaré Max.

« Ça a toujours été comme ça. Elle est en liquidation tout le temps. Elle est toujours en mouvement, occupée tout le temps. Cela me fatigue parfois rien que d’y penser. »

Les homards sont apportés à la fin de la journée à la Spruce Head Lobster Pound Co-Op, qui aide l’équipe mère-fils à obtenir un meilleur prix au niveau de gros. Oliver n’a pas l’intention d’arrêter de si tôt. « Eh bien, je ne veux pas être dans un fauteuil roulant », a-t-elle déclaré.

