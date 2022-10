Rencontrez la fille réconfortant les patients atteints de cancer avec des ours en peluche

11 octobre 2022 – Au début de la pandémie, Alivia Gustman, alors âgée de seulement 8 ans, était dans une classe chargée de créer une entreprise.

Pour Gustman, ce n’était pas le moment de lancer une vente de pâtisseries. Au lieu de cela, après avoir récemment vu sa mère subir un traitement contre le cancer du sein, une idée lui est immédiatement venue à l’esprit : pourquoi ne pas vendre des ours en peluche pour collecter des fonds pour aider les enfants atteints de cancer – ou à toute personne dont les proches sont en traitement ?

Après avoir fait une présentation virtuelle à son Boca Raton, en Floride, à son professeur et à ses camarades de classe, l’idée s’est élargie lorsque son père a sauté à bord et a aidé à créer un site Web et à sécuriser une marque.

Le résultat : Un projet familial et le lancement de Ours Cancerune organisation à but non lucratif qui a déjà vendu plus de 1 000 oursons dans plus de 30 États et à l’étranger.

Mieux encore : grâce à tous ces ours envoyés à travers le pays (et le monde), Cancer Bears a collecté 30 000 $ à ce jour et a fait don de ces fonds à des centres de cancérologie à travers le pays. En fait, depuis qu’ils ont créé l’organisation, ils ont mis en place des partenariats de dons avec l’hôpital régional de Boca Raton, l’hôpital pour enfants Joe DiMaggio et le NYU Langone Perlmutter Cancer Center – tous des endroits qui ont joué un rôle dans l’aide à la mère d’Alivia – et ont formé une alliance avec Keaton’s Child Care Alliance, une organisation à but non lucratif qui fournit des services de soutien aux familles confrontées à un diagnostic de cancer pédiatrique.