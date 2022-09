Rencontrez la fille de Maniesh Paul, Saisha Paul, qui est l’incarnation de la beauté

L’ancre et acteur populaire Maniesh Paul a conquis des millions de cœurs avec ses performances dans plusieurs émissions de téléréalité, fonctions de récompense et films. Il est récemment apparu dans Jug Jugg Jeeyo qui comprend également Alia Bhatt, Varun Dhawan, Neetu Kapoor, Anil Kapoor et Kiara Advani.

Il a récemment fait une apparition publique avec sa famille sur Ganesh Chaturthi. Cependant, ce qui a attiré l’attention de tout le monde, c’est sa belle fille. Ses vidéos deviennent virales sur les réseaux sociaux. L’une des pages de fans a écrit: “areyy waah … Manish paul nazar aaye avec sa fille pour ganpati visarjan.”

Regarde:







Pendant ce temps, Maniesh Paul fait l’éloge de sa performance dans la dernière comédie dramatique JugJugg Jeeyo. Le personnage de Paul de Gurpreet Sharma a fait beaucoup rire, et c’est son grand retour après Tere Ben Laden: Dead or Alive en 2016. Eh bien, dès la première bande-annonce du film, Maniesh a enregistré sa présence. Il y a des gens qui ont apprécié de faire partie de ce film. Alors qu’il y avait quelques initiés de l’industrie qui sont jaloux et ont essayé de se moquer de lui pour avoir mis le film en sac.

Au cours de la tournée promotionnelle, Maniesh a également été taquiné par Kapil Sharma et Krushna Abhishek pour avoir signé le film. Dans The Kapil Sharma Show , Kapil a partagé son point de vue sur l’ajout de Maniesh au film et a plaisanté: “Yeh Dharma ki film hai ki pichle janam ke karmo ka phal hai.” Eh bien, Paul a donné une réponse appropriée à ces opposants. Tout en interagissant avec l’ADN, Maniesh a ajouté: “Kapil aur Krushna toh apne bhai hai, et ils ne faisaient que me tirer la jambe. Agar bhai humari tang nahi keechenge toh karega.” Maniesh a poursuivi : “Mais haan je sais qu’il y a des gens qui pensent, ‘yeh film isse kaisi mil gayi?’ Je leur dirai ki… angoor khate hai. Hum toh apna kaam karenge, apni mehnat karenge.. baki Je ne suis pas offensé par de tels propos.