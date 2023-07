Rencontrez la fille de Mahesh Babu, Sitara Ghattamaneni, qui a obtenu Rs 1 crore pour une annonce

Sitara Ghattamaneni, la fille de 11 ans de la superstar du Sud Mahesh Babu et de l’actrice Namrata Shirodkar, a franchi une nouvelle étape en devenant la première star à figurer dans une publicité affichée sur l’emblématique Times Square de New York. Pour les non-initiés, Sitara est devenue l’ambassadrice d’une marque de bijoux renommée. La publicité, qui a été tournée à grande échelle pendant trois jours, présente Sitara dans une tenue traditionnelle. L’annonce mettant en vedette Sitara représentant la marque de bijoux populaire a été affichée sur l’emblématique Times Square de New York le 4 juillet. actuellement.