Rencontrez la fille de feu Raju Srivastava, Antara Srivastava, récipiendaire du prix national de la bravoure

Décès de Raju Srivastava: Le comédien-acteur Raju Srivastava a rendu son dernier souffle à l’âge de 58 ans, mercredi à AIIMS Delhi, après y avoir été admis à la suite d’une crise cardiaque le 10 août. Raju, qui a reçu une large reconnaissance après avoir participé à la première saison de le spectacle humoristique The Great Indian Laughter Challenge en 2005, faisait partie de l’industrie indienne du divertissement depuis la fin des années 1980. Né Satya Prakash Srivastava le 25 décembre 1963 dans une famille de la classe moyenne à Kanpur dans l’Uttar Pradesh, son père, Ramesh Chandra Srivastava était un poète connu sous le nom de Balai Kaka. Depuis son enfance, Raju aimait le mimétisme, c’est pourquoi il voulait être comédien.

Le 1er juillet 1993, Raju a épousé Shikha de Lucknow et le duo a eu deux enfants, Antara et Ayushman.

Aujourd’hui, alors que l’humoriste est parti vers sa demeure paradisiaque et a laissé ses fans en état de deuil, laissez-nous vous parler de sa fille Antara Srivastava, qui tout comme son père, est une âme talentueuse.

Qui est Antara Srivastava ?



La fille de Raju Srivastava, Antara Srivasta, n’est peut-être pas une comique comme son père, mais elle fait partie intégrante de l’industrie du cinéma et de la télévision. Réalisateur de profession, Antara a participé à de nombreux films.

L’oeuvre d’Antara Srivastava



Antara a travaillé comme producteur dans le court métrage Speed ​​Dial avec Shreyas Talpade, Love Birds avec Adhyanan Suman dans le rôle principal, entre autres. Auparavant, elle a travaillé comme assistante sur de nombreux films tels que Fullu, Paltan, The Job, Pataakha. Elle a travaillé pour Flying Dream Entertainment Pvt Ltd en 2013.

Antara Srivastava – Récipiendaire du Prix national de la bravoure



Antara est récipiendaire du National Gallantry Award. Elle a reçu le prix à l’âge de 12 ans pour avoir fait preuve d’un courage exemplaire face à l’adversité. C’est lorsque des voleurs armés ont fait irruption dans leur maison et qu’Antara était à la maison avec seulement sa mère qu’elle a réussi à se faufiler dans la chambre, à appeler son père et la police pour signaler l’incident, criant simultanément à l’aide depuis la fenêtre de la chambre, qu’Anatra a déjoué le plans de brigands avec sa présence d’esprit et son courage. Elle a ensuite reçu le National Bravery Award en 2006 pour son courage de la part du Premier ministre Manmohan Singh.

Voici quelques photos:













Parlant du défunt père d’Antara, Raju Srivastava, après avoir terminé ses premières études à Kanpur, Raju a déménagé à Mumbai avec le rêve de devenir comédien. Il a commencé sa carrière en jouant de petits rôles dans des films de Bollywood. Le premier rôle qu’il a joué était dans le film Tezaab de 1998, qui a été suivi par les vedettes de Salman Khan Maine Pyaar Kiya et Baazigar en 1993. En dehors de ceux-ci, il a également travaillé dans Aamdani Atthani Kharcha Rupaiyaa, Main Prem Ki Diwani Hoon, Big Brother et Bombay à Goa parmi plusieurs autres films.

Raju a ensuite décidé de se lancer dans la comédie stand-up après avoir participé en tant que candidat à l’émission The Great Indian Laughter Challenge de Star One en 2005, où sa comédie a acquis une nouvelle identité. Il a décroché la première place de finaliste de l’émission. Pendant son passage dans la série et même après cela, Raju, qui était surtout connu pour son examen minutieux et son timing comique sur divers aspects de la vie indienne, est devenu très populaire pour son personnage de scène Gajodhar Bhaiya.

Par la suite, il a également participé au spin-off de l’émission, The Great Indian Laughter Challenge – Champions, où il a remporté le titre de The King of Comedy.

Après avoir gagné en popularité en tant que comédien, il a travaillé dans des émissions de télévision comme Bigg Boss, Comedy Circus, Raju Hazir Ho, Comedy Ka Maha Muqabala et Laugh India Laugh. En 2009, il a participé à l’émission de télé-réalité de danse Nach Baliye de Colors TV en tant que couple de danseurs avec sa femme Shikha. Raju est également apparu sur Comedy Nights avec Kapil.

Après avoir conquis le monde de la comédie et s’être fait une place permanente dans le cœur de son public, il a également élargi ses règnes en politique. Pour l’élection de Lok Sabha en 2014, le parti Samajwadi l’a envoyé de Kanpur. Cependant, Raju a rendu le billet le 11 mars 2014, déclarant qu’il ne recevait pas suffisamment de soutien des unités locales du parti. Suite à cela, le 19 mars 2014, il a rejoint le parti Bhartiya Janta, où le Premier ministre Narendra Modi l’a nommé pour faire partie du Swachh Bharat Abhiyan.

Depuis lors, à travers ses événements dans différentes villes, Raju a promu la propreté et réalisé divers clips vidéo pour la cause. Il a également tourné diverses publicités télévisées et vidéos de messages de services sociaux pour Swachh Bharat Abhiyan.

Le comédien a été admis à l’hôpital le 10 août après une crise cardiaque. Il souffrait de douleurs à la poitrine et s’est effondré alors qu’il s’entraînait au gymnase. Postez ceci, son entraîneur l’a emmené à l’hôpital. Apparemment, l’homme de 58 ans courait sur le tapis roulant lorsqu’il s’est plaint de douleurs à la poitrine. Il a subi une angioplastie le même jour. Après être resté sous respirateur pendant plusieurs semaines, il est finalement décédé le 21 septembre.

Dans un monde où les gens luttent quotidiennement contre les chagrins et les déceptions, la comédie de Raju Srivastava a apporté cette étincelle de rire dont le commun des Indiens avait tant besoin. Bien que l’excellent comédien ne fasse plus jamais de blagues, son héritage de blagues, de rires et de joie continuera de vivre pour les générations à venir.