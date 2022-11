Rencontrez la femme qui planifie une highline sous-marine

New York a la High Line, Miami a la Underline et, dans les prochaines années, Miami Beach aura la ReefLine – une œuvre publique monumentale comprenant un parc de sculptures sous-marines parsemé d’art, un récif artificiel séquestrant le carbone et un parcours de sept milles sentier de plongée en apnée allant de Fourth Street à South Beach à Bal Harbour.

Ximena Caminos, conservatrice d’art, créatrice de lieux culturels (celle qui utilise la planification, l’art et le design pour le développement communautaire) et fondatrice de l’association à but non lucratif centrée sur l’océan Société de préservation BlueLab, a dirigé ce projet interdisciplinaire en collaboration avec le studio d’art basé à Miami Morphologique du corail. D’autres partenaires incluent la ville de Miami Beach, l’Office of Metropolitan Architecture (OMA), qui est responsable du plan directeur de 15 acres, et des acteurs de l’univers de la blockchain comme aoristeune plateforme d’art numérique, et Décentraliséun monde virtuel en 3D.

La ville a récemment approuvé une émission obligataire de 5 millions de dollars pour aider à financer la ReefLine (la plaçant à égalité avec les institutions culturelles les plus importantes de Miami Beach, comme le Symphonie du Nouveau Monde et Musée de la basse), et les première et deuxième phases du projet devraient commencer la construction au début de 2023.

“La ReefLine est une manifestation de toutes les sphères qui me tiennent le plus à cœur”, a déclaré Mme Caminos. « C’est l’art comme outil de changement. C’est durable. Il est informé par la science et la technologie. Et surtout, c’est participatif, gratuit et ouvert au public.