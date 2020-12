Meenakshi Singh, un habitant de Delhi, ancien étudiant en gestion hôtelière, s’était toujours intéressé au barman et à la mixologie. Et c’était son rêve de posséder un jour un bar. Aujourd’hui, son rêve n’est pas seulement une réalité, mais son bar – Sidecar – a été classé parmi les 100 meilleurs bars au monde. Le seul bar de l’Inde à faire la coupe.

Singh a commencé Side-car en 2018 avec son mentor, mixologue chevronné et partenaire commercial Yangdup Lama. Le bar a été répertorié comme non. 94 sur la liste internationale.

Alors que la liste elle-même est encore une autre plume dans le cap du Sidecar, le populaire point d’eau du sud de Delhi qui a remporté plusieurs prix nationaux en tant que meilleur bar en Inde, le fait qu’un bar indien dirigé par une femme a atteint le top 100 du monde est remarquable en soi.

Parce qu’il y a à peine dix ans, les femmes en Inde n’avaient pas le droit de barman pour servir de l’alcool. La loi de l’époque coloniale a été abolie pour la première fois en 2007, donnant aux États le droit de décider et de légiférer en la matière.

Alors que Singh travaillait avec des marques internationales de spiritueux comme Diageo et Pernod Ricard, ce n’est qu’après 2010 que Delhi a aboli la loi contre les femmes bartending.

C’est à ce moment-là que Singh a fait équipe avec Lama pour créer Speakeasy, un bar à Gurugram. Et en 2018, elle avait commencé Sidecar. Aujourd’hui, le bar est l’un des bars les plus réputés d’Inde, avec son menu éclectique de cocktails fusion. L’établissement est également écologique. Le duo cultive ses propres teintures, amers et sirops.

Avec l’évolution de la scène des bars en Inde, de plus en plus de femmes se tournent maintenant vers le barman et l’industrie hôtelière. Alors que de plus en plus d’États modifient les lois contre les femmes servant de l’alcool, on peut s’attendre à ce que davantage de femmes rejoignent l’industrie lucrative.