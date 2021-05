Rencontrez la femme derrière les publications virales sur les réseaux sociaux de la police de Mumbai

‘C’est Arturo. Arturo pense qu’il est très intelligent. Arturo garde 1234 comme code PIN. Ne fais pas comme Arturo. Cela semble drôle et pertinent, n’est-ce pas ? Oui, c’est à quel point le contenu des réseaux sociaux de la police de Mumbai est humoristique et pertinent. Mais quand les flics ont-ils commencé à avoir un si grand sens de l’humour ? Selon Sunchika Pandey, la personne derrière l’énorme succès des médias sociaux de la police de Mumbai, les agents du département sont très conscients et participent activement aux fonctionnalités quotidiennes.

Pandey dirige HAT Media, une agence qui gère les médias sociaux pour la police de Mumbai ainsi que d’autres organismes d’application de la loi tels que le BMC. Ancienne journaliste criminelle, elle a, avec son équipe de créatifs, créé un créneau que personne n’avait imaginé. On peut lui attribuer le mérite de rendre les flics moins effrayants et plus amusants.

Selon Pandey, cependant, le service de police est plus qu’indulgent. « Le service de police a joué un rôle très actif dans la création de contenu en termes d’écriture et parfois d’idéation. Ils participent activement à la mise en place des protocoles, en termes de décision du ton des conversations. Ils sont la colonne vertébrale de ce système », dit-elle.

Au cours des dernières années, qu’il s’agisse de campagnes spécifiques ou de réponses à des questions quotidiennes, le compte Twitter de la police de Mumbai a apporté une touche créative à la résolution de problèmes d’une manière qui l’a rendu très populaire. C’est quelque chose qu’aucun service de police n’a réussi à faire auparavant en Inde, grâce aux stéréotypes répandus sur les flics. Pandey pense que la perception que les policiers sont effrayants commençait à vieillir et qu’il était maintenant temps de changer.

« Il y a toujours eu cette perception que puisqu’il s’agit d’un organisme d’application de la loi, les flics crieront et ils crieront. Ils ressemblent à des personnes très strictes qui ne veulent que des règles suivies. Je pense que c’est une perception qui devait changer », dit Pandey. « Peut-être qu’en 2014, ce n’était pas un scénario si possible, mais maintenant tout le monde sait qu’il s’agit d’un être humain dans ce kakee et qu’ils sont aussi une personne comme vous et Je le suis », ajoute-t-elle.

Le contenu de la police de Mumbai a été un énorme succès parmi les jeunes. De Taylor Swift et John Legend à « Money Heist » et « Peaky Blinders », ils utilisent souvent des émissions de télévision, de la musique et du cinéma dans leurs créations, ce qui est très lié aux jeunes. Pandey, qui est populairement connu sous le nom de « Twitter Madame », dit que le service de police est toujours très désireux d’encourager les jeunes et veut qu’ils comprennent l’importance d’un organisme d’application de la loi et pourquoi il est important de suivre les règles car elles sont l’avenir . « Je pense que la sensibilisation est leur objectif principal, ils voulaient donc un média qui atteigne le maximum de personnes. Si nous créons du contenu, il doit être accessible aux jeunes. Par conséquent, ils ont toujours accepté de s’adonner à des sujets liés à la musique, à la littérature ou à toute forme d’art et d’actualité. Étant donné que la durée d’attention est si faible maintenant, si quelque chose vient de se produire et que vous voyez du contenu en faire partie, vous vous en souviendrez certainement. Nous aimons donc être très à jour et d’actualité », estime Pandey.

« Le nouveau groupe de DCP et d’agents IPS est jeune, ils aiment donc aussi regarder Netflix et s’intéressent vivement aux médias sociaux. Ils nous envoient toujours des tendances s’ils remarquent quelque chose. Parfois, ils partagent même du contenu partagé par n’importe quel autre service de police. Donc, ils gardent également une trace de ce qui se passe avec leurs homologues », ajoute-t-elle.

Selon Pandey, les gens ne comprennent pas que le service de police n’est pas seulement là pour attraper les voleurs, mais qu’il a un rôle actif à jouer dans notre vie de tous les jours. «Souvent, le ministère fait tout son possible pour aider les autres. Comme s’ils se fiaient à leur KRA (Key Responsibility Area), que nous appelons dans le monde de l’entreprise, ils n’ont pas besoin de faire traverser la route à quelqu’un ou de livrer des gâteaux à qui que ce soit », plaisante Pandey. « C’est un département très motivé, jouant un rôle très crucial dans notre vie quotidienne. Nous devons le comprendre et l’apprécier et devons être suffisamment conscients pour pouvoir demander de l’aide auprès d’eux ».

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici