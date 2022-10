Rencontrez la femme de l’acteur ‘AHS’, Sarah Roberts – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Todd Williamson/Janvier Images/Shutterstock

Finn Wittrock est connu pour ses différents rôles dans la série à succès histoire d’horreur américaine et est même apparu aux côtés de Ben Affleck dans le film de 2022 Eaux profondes.

Il est marié à Sarah Roberts.

Plus récemment, Finn a été à l’honneur pour son rôle dans le film Netflix, La fille la plus chanceuse du mondeaux côtés de Mila Kunis.

Beaucoup reconnaissent Finn Wittrock37 ans, de son passage dans la série télévisée à succès Horreur américaine Histoire. Pendant son temps sur AHS, il a assumé divers rôles, dont celui de Lady Gagal’amant à l’écran de Finn pendant la saison 5. Et en septembre 2022, le dernier film de Finn, Fille la plus chanceuse du monde, première sur Netflix. Bien que la star soit sous le feu des projecteurs depuis de nombreuses années, certains ignorent peut-être qu’il est marié ! Ci-dessous, tout ce qu’il faut savoir sur sa femme depuis près de 10 ans, Sarah Robert.

Rencontrez Sarah Roberts

Sarah, 35 ans, travaille dans la mode en tant que styliste, selon eFocus. Cependant, on en sait peu sur elle, car elle et Finn gardent leur vie personnelle à l’abri des projecteurs. Ils se sont rencontrés à Julliard à New York, mais il est clair que Sarah a choisi de s’éloigner de la comédie et de poursuivre une carrière dans la mode.

En 2016, Finn a raconté à CiGi TV l’histoire de sa proposition à Sarah et la meilleure chose à propos d’être marié. “C’est comme avoir une maison où que vous alliez”, a-t-il déclaré à propos de son élément préféré du mariage. “Nous étions en train de déménager de Los Angeles à New York et la maison était pleine de boîtes – toutes emballées – et elle est rentrée du yoga, et je me suis habillé en costume et j’ai mis une rose sur chaque boîte”, se souvient Finn. Il a ajouté qu’il avait enfilé un costume et prononcé un discours romantique mais que le reste était “un flou”.

Leur mariage

Comme mentionné précédemment, le couple s’est rencontré pendant ses études à Julliard à New York. Et en octobre 2014, Finn et Sarah s’étaient officiellement mariés, selon Le courrier quotidien. À l’époque, Finn se serait rendu sur Twitter pour révéler que lui et sa femme se sont officiellement mariés. “Oui, c’est arrivé”, a-t-il écrit.

Pour le grand jour, Finn a opté pour un costume et une cravate noirs classiques, tandis que sa mariée portait une robe blanche à manches longues d’aspect vintage. Elle portait ses tresses auburn dans un chignon élégant et a terminé le look avec un voile traditionnel. Depuis leur mariage, Sarah a été aux côtés de Finn tout au long de sa carrière d’acteur grandissante. Elle a même foulé le tapis rouge avec son mari lors de la première de Spectacle de monstres AHS.

L’enfant de Finn et Sarah

Environ quatre ans après le mariage de Sarah et de l’acteur, ils attendaient leur premier enfant, par Hebdomadaire américain. Le 4 décembre 2018, le couple a été aperçu en train de se rendre à Los Angeles pendant que la fashionista berçait son baby bump en pleine croissance. Sarah portait un haut à col roulé blanc et une jupe blanche assortie pendant qu’elle marchait aux côtés de Finn. Juste un mois avant la photo de la bosse du bébé, Finn a dit Salon comment il avait peur d’élever un enfant. “C’est effrayant d’élever des enfants à Los Angeles. J’ai eu des ennuis, mais j’aurais pu en avoir beaucoup plus », a-t-il déclaré à l’époque. Mais malgré l’observation publique du ventre de grossesse de Sarah, les détails de la naissance de leur petit ne sont pas connus du public.