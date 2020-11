Rencontrez la femme de Byron Bay avec une maladie incroyablement rare qui signifie qu’elle peut voir 100 MILLIONS de couleurs

Une femme de Byron Bay est l’une des rares personnes sur la planète à souffrir d’une maladie rare qui signifie qu’elle voit 100 millions de couleurs différentes.

Concetta Antico a la tétrachromie – ce qui signifie qu’elle a un quatrième récepteur de couleur, ou cellule cône, dans ses yeux par rapport aux trois récepteurs normaux.

La capacité de Mme Antico à voir l’éventail éblouissant de couleurs l’a amenée sur la voie d’une carrière d’artiste bien avant qu’elle ne se rende compte que sa vision était différente de celle des autres.

«En tant que fille, ma vie était tout à fait de couleur. J’étais la fille qui mettait cinq couleurs de vernis à ongles sur ma main, j’avais une chambre jaune vif. Je me plongerais dans la nature parce que les couleurs étaient fascinantes ”, a déclaré Mme Antico au Daily Mail Australia.

D’autres enfants, expliqua-t-elle, diraient qu’ils ne pouvaient pas comprendre quand elle leur montrait des couleurs, ce qui la conduisait à soupçonner que quelque chose en elle était différent.

Cependant, ce n’est qu’à un moment en 2010, alors qu’elle enseignait un cours d’art à San Diego, où elle vivait à l’époque, qu’elle a réalisé exactement quel était son état.

“ Une équipe de tournage japonaise réalisait un documentaire sur la tétrachromie et a demandé à mes étudiants de lever la main si jamais je voulais signaler des couleurs qu’ils ne pouvaient pas voir – les 12 ont tous levé la main ”, a déclaré Mme Antico.

Elle avait auparavant lu des études sur le phénomène que lui avaient données les élèves précédents mais c’est à ce moment-là que tout a cliqué, explique-t-elle.

Mme Antico a installé une nouvelle galerie pour son travail à Byron Bay il y a deux mois après avoir déménagé dans le pays en mars de cette année au milieu de la pandémie COVID-19.

«Les scientifiques m’étudient depuis plus d’une décennie et ne peuvent pas trouver un autre candidat qui ait augmenté ses capacités autant que je l’ai fait – grâce à une immersion de toute une vie dans la peinture», a-t-elle déclaré.

La tétrachromie expliquée La tétrachromie est la condition de posséder quatre canaux indépendants pour transmettre les informations de couleur – ce qui signifie quatre types différents de cellules coniques dans l’œil. La personne moyenne a trois types de cellules coniques. La rétine d’un tétrachromatique contient quatre types de récepteurs de lumière d’intensité plus élevée ou de cellules coniques avec différents spectres d’absorption. Cela signifie qu’ils peuvent voir des longueurs d’onde supérieures à celles de la vue d’un être humain typique et peuvent être capables de distinguer des couleurs qui semblent identiques pour un humain. De nombreux animaux sont des tétrachromates, notamment des oiseaux, des poissons, des amphibiens, des reptiles et des insectes. Par exemple, l’humble poisson rouge a des cellules coniques pour la lumière rouge, verte, bleue et ultraviolette. On pense que cela donne aux animaux un avantage pour repérer de minuscules particules de poussière, de la nourriture et les mouvements de proies ou de prédateurs.

«Comme un athlète olympique, vous êtes peut-être né avec une génétique supérieure, mais si vous ne vous êtes jamais entraîné, vous ne réaliserez pas que vous avez une capacité. Les scientifiques m’ont dit que ma situation était la tempête parfaite pour ce phénomène.

Alors que la personne moyenne peut voir environ un million de couleurs, les tétrachromates avec une classe de cônes supplémentaire dans les yeux pour la vision des couleurs, ont une gamme étendue allant jusqu’à un potentiel de 99 millions de couleurs.

Les cônes sont des structures dans l’œil conçues pour absorber des longueurs d’onde particulières de la lumière et les transmettre au cerveau.

On pense que la maladie est causée par des mutations du chromosome X, qui font que les gens voient plus ou moins de couleur.

Ces mutations rendent les hommes plus susceptibles d’être daltoniens et signifient que les femmes sont plus susceptibles d’être tétrachromates si elles ont des mutations sur les deux chromosomes X.

Pour tirer le meilleur parti de sa capacité à voir plus de couleurs, Mme Antico peint des images lumineuses et impressionnistes d’animaux et de paysages et tente également d’apprendre aux autres à voir les couleurs qui les entourent d’une nouvelle manière.

Mme Antico a été étudiée par l’Université de Californie à Irvine, qui pense que son quatrième cône absorbe la lumière qui se trouve dans les longueurs d’onde “ rougeâtre-orange-jaune ”.

Elle a une fille de 12 ans qui est daltonienne, probablement à cause de sa propre mutation génétique.

Mme Antico espère que plus les experts comprendront la tétrachromie, plus ils comprendront le traitement visuel, qui pourrait être utilisé pour aider les personnes daltoniennes.