Rencontrez la famille d’Urfi Javed composée de ses trois sœurs glamour, de sa belle mère et de son mignon frère

Urfi Javed, qui s’appelle Uorfi sur les réseaux sociaux, est une sensation virale car ses bobines et ses vidéos cassent souvent Internet. L’actrice de télévision populaire ne cesse d’expérimenter ses vêtements et ses choix de mode, allant du port d’une robe composée de bandages à la confection d’une robe entièrement faite de lames.

Jetons un coup d’œil à la famille d’Urfi composée de ses trois sœurs glamour Urusa Javed, Asfi Javed et Dolly Javed, une belle mère Zakiya Sultana, son mignon petit frère Sameer Aslam et son père séparé Ifru Javed. L’actrice de Meri Durga évite de parler des membres de sa famille, bien qu’elle ait parfois parlé de son père violent dans ses interviews.

Dans une interview avec Siddharth Kannan, Urfi Javed a déclaré: “Je n’avais pas le soutien de ma famille. Ma famille m’a blâmé, j’ai été blâmé par la victime. Mes proches sont allés jusqu’à m’appeler ap * rn star. Ils voulaient que je vérifier mon compte bancaire, s’attendant à trouver des millions. Mon père était physiquement et mentalement abusif, et cette torture a duré deux ans. Je ne pouvais pas me souvenir de mon propre nom, les gens disaient des choses si désagréables sur moi. Aucune fille ne devrait vivre ce que j’ai vécu. à travers”.

Les sœurs d'Urfi continuent également de partager leurs photos stylées sur leurs comptes Instagram, car elles sont toutes les trois des blogueuses sur les réseaux sociaux avec des milliers d'abonnés. La mère d'Urfi, Zakiya, publie également des photos avec ses enfants sur sa propre poignée Instagram. Voici quelques-unes des photos attrayantes de Zakiya Sultana, Urusa Javed, Asfi Javed et Dolly Javed.

























LIRE | Urfi Javed se couvre de bandages, les internautes demandent “les docteurs kya utilisent le karenge ab”

Née à Lucknow dans une famille musulmane conservatrice, Urfi a célébré son 25e anniversaire en octobre de cette année. En raison de ses vêtements révélateurs, le plus souvent, l’actrice de Bade Bhaiyya Ki Dulhania se retrouve dans des controverses et est souvent suivie sur les réseaux sociaux.