Rencontrez la famille de la star d’Austin Powers – Hollywood Life

Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock

Mike Myers59 ans, est une légende hollywoodienne connue pour ses rôles dans des films emblématiques, notamment Austin Powers : l’homme mystérieux international, Le monde de Wayne, Shrek, Le chat dans le chapeau, et plus. L’ancien Saturday Night Live star a même remporté un Emmy Award pour son travail dans l’industrie du divertissement. Mais quand Mike n’est pas occupé à jouer des personnages hilarants dans les films et la télévision, il passe du temps à élever ses trois enfants avec sa femme, Kelly Tisdale45. Vous trouverez ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur les enfants de l’acteur Pic, Dimancheet Pauline Myers!

Spike Myers

Spike Myers, 11 ans, est le fils unique de Mike et Kelly. Ils ont accueilli leur premier enfant ensemble le 29 septembre 2011, un an seulement après le mariage du couple. Et même si ses enfants ont un père super célèbre, ils ne sont pas si impressionnés par lui, a-t-il dit PERSONNES en septembre 2022. “Ils sont remarquablement peu enthousiastes à propos de quoi que ce soit [I do]”, a déclaré Mike. “Vous savez, ce qui est génial.”

Bien que Spike soit l’aîné des enfants de Mike, on ne sait pas grand-chose de lui car son père garde leur vie à l’abri des projecteurs. Cependant, en 2017, l’homme de 59 ans a partagé que son fils préférait d’autres films à part Shreck. Lorsqu’il se souvient avoir demandé à son fils s’il voulait regarder le film à succès de 2001, Mike a dit Vivre avec Kelly et Ryan que son fils a répondu, “‘Mmm, Madagascar?’”

Mike, qui a accueilli Spike à l’âge de 48 ans, a également déclaré Kelly Rippa qu’à l’époque, son fils était le seul de ses enfants à commencer à réaliser que son père était célèbre. « Ont-ils une idée de qui je pense que je suis ? Les deux plus jeunes ne le font pas, Spike commence à en avoir une idée parce que nous essayons de l’introduire », a-t-il déclaré.

Dimanche Myers

Kelly et son mari depuis 12 ans ont accueilli leur première fille, dimanche 8, le 11 avril 2014. Au moment de sa naissance, Mike a raconté PERSONNES, que lui et Kelly “ne pourraient pas être plus heureux”. Un an avant sa naissance, Mike a dit Date limite combien il aimait être papa. “Quiconque vous dit que la paternité est la plus grande chose qui puisse vous arriver, ils le sous-estiment. Je suis le plus heureux que j’ai jamais été dans ma vie. Je savais que je voulais être père, je ne savais pas que ça allait être aussi génial ou que mon enfant sortirait si beau et adorable », a-t-il déclaré. Bien que Mike ait un Instagram officiel, il ne partage aucune photo de ses enfants sur son compte. Kelly et son homme sont également sûrs de garder leurs jeunes enfants à l’abri des projecteurs.

Mike est apparu sur Jimmy Kimmel en direct en mars 2022, et a partagé que ses filles ne sont pas fans de son travail. “Le garçon de 10 ans aime mes affaires Dieu merci, mon enfant de huit ans et mon enfant de six ans, pas tellement”, a-t-il déclaré. “Ce ne sont pas des fans géants, mais ce sont des New-Yorkais, vous savez, donc c’est très difficile”, a-t-il ajouté avant de dire à l’hôte que Sunday appelle souvent son père “ennuyeux”. En ce qui concerne son nom unique, Mike a dit Le spectacle tardif avec David Letterman qu’il a choisi ce nom parce qu’il déteste ce jour de semaine. “Moi et ma femme Kelly détestons les dimanches – je ne plaisante même pas – et nous voulions renverser la vapeur et en faire une bonne chose”, a-t-il partagé.

Pauline Myers

Enfin, la fille du couple, Paulina, 6 ans, est née le 2 novembre 2015 et est la plus jeune de l’équipage. La naissance de Paulina est survenue 18 mois seulement après la naissance de sa sœur, Sunday. Mis à part les détails de base, on ne sait pas grand-chose d’autre sur la plus jeune fille de Myers. Kelly et Mike se sont rencontrés en 2006 et ont eu un mariage secret à peine quatre ans plus tard en 2010. Le couple maintient une vie très privée et garde les détails de leur relation hors des projecteurs.