Rencontrez la Dre Lesley Steele, lauréate des Prix canadiens de l’entrepreneuriat féminin RBC… – Femmes d’influence

La Dre Lesley Steele est une PDG, vétérinaire et entrepreneure accomplie qui a transformé le Steele Veterinary Group en le plus grand groupe indépendant d’hôpitaux vétérinaires du Canada. Avec une carrière s’étalant sur plus de deux décennies, son leadership est marqué par son rôle au sein du Wallace McCain Institute et son intronisation en 2023 au sein de la Young President’s Organization, un réseau mondial de dirigeants exécutifs.

Le groupe vétérinaire Steele regroupe huit hôpitaux, une entreprise de télécommunications et des actifs immobiliers dans tout le Canada atlantique, employant plus de 150 personnes. L’approche de la Dre Steele, qui consiste à préserver l’identité unique de chaque hôpital tout en les intégrant dans un groupe de soutien, lui a valu de nombreuses distinctions, notamment le prix d’excellence en médecine vétérinaire de l’Atlantique 2024 décerné par l’Atlantic Veterinary College et le prix Top 50 des PDG de l’année 2024 décerné par le magazine Atlantic Business.

La passion du Dr Steele pour la générosité se manifeste dans ses missions bénévoles au Costa Rica et en Équateur, où son équipe a prodigué des soins vétérinaires essentiels à plus de 1 000 animaux de compagnie. Elle est également une mère et une épouse dévouée, qui concilie ses réalisations professionnelles avec son amour du voyage et de l’exploration.

J’ai su que je voulais devenir entrepreneur quand… En grandissant, mes parents me parlaient de travailler pour survivre. J’ai vite compris que je voulais quelque chose de différent : je voulais aimer ce que je faisais et avoir le contrôle sur mon propre chemin. Je me suis promis que si jamais je trouvais quelque chose qui me déplaît, je ne resterais pas coincée là-dedans. Cet état d’esprit m’a poussé à prendre ma carrière en main et à poursuivre ma passion.

L’entrepreneuriat est fait pour moi parce que… J’ai une passion pour la création d’équipes formidables et la résolution de problèmes complexes. Être salarié n’a jamais été mon point fort : j’aspire à la liberté de diriger et de créer. Ma véritable force réside dans le fait de faire avancer les projets et de faire bouger les choses.

L’impact que j’espère avoir à travers mon travail est… Je suis un défenseur de la propriété indépendante de cliniques vétérinaires au Canada, en motivant les jeunes vétérinaires et les nouveaux diplômés à devenir propriétaires de leur propre hôpital en toute confiance. Mon amour pour la médecine vétérinaire alimente mon désir de maintenir notre profession prospère en dehors de l’influence des grandes entreprises.

L’une des leçons les plus importantes que j’ai apprises au cours de mon parcours entrepreneurial est… J’accepte de ne pas savoir ce que je ne sais pas. Le véritable succès vient du fait de m’entourer d’une équipe dont les connaissances et les compétences complètent les miennes. C’est cet effort collaboratif qui est le moteur de nos réalisations.

Ma plus grande réussite est… J’ai réussi à concilier 27 ans de mariage et de parentalité, tout en devenant la plus grande clinique vétérinaire indépendante au Canada. Ce fut un parcours difficile, mais dont je suis profondément fière.

Le plus gros risque que j’ai pris et qui a payé était… J’ai franchi le pas et acheté mon premier cabinet deux ans seulement après avoir terminé mes études vétérinaires. J’étais un tout nouveau vétérinaire sans expérience en affaires, mais cette décision a jeté les bases de tout ce que j’ai construit depuis. Cela me rappelle que parfois, les risques les plus effrayants apportent les plus grandes récompenses.

Mon plus grand revers a été… m’associer à des personnes qui ne correspondaient pas à ma vision de l’entreprise.

Je l’ai surmonté en… Nous nous éloignons de ces relations et développons un nouveau modèle de partenariat qui soutient mieux le succès de l’hôpital, de l’équipe et de nos objectifs communs. Ce changement a conduit à des collaborations plus solides et plus efficaces.

Le meilleur conseil que j’ai reçu en tant qu’entrepreneur a été… Vous êtes la somme des personnes qui vous entourent. Si vous ne vous mettez pas dans des situations où vous vous sentez petit, vous ne vous forcez pas à rêver grand. S’entourer de ceux qui vous inspirent et vous mettent au défi est la clé d’une véritable croissance.

Je surprends les gens quand je leur dis… J’ai su dès la deuxième année que je voulais devenir vétérinaire. J’ai toujours le carnet dans lequel j’ai écrit ce rêve pour la première fois. C’est un souvenir spécial qui me rappelle à quel point ma passion pour les animaux a commencé très tôt.

Si j’avais une heure supplémentaire dans la journée, je l’utiliserais pour… Je passe plus de temps avec mes enfants. Je veux profiter au maximum de chaque seconde que nous passons ensemble. Le temps passé avec eux est quelque chose que je ne considère jamais comme acquis.

Si vous me cherchiez sur Google, vous ne le sauriez toujours pas… J’ai un amour profond pour la pêche. C’est le seul moment où mon esprit se calme, me permettant d’atteindre un état de calme. Sur l’eau, je trouve la paix qui me maintient ancrée et rechargée.

L’avenir m’excite parce queet… Je suis une personne optimiste qui s’épanouit grâce aux possibilités illimitées que la vie, les gens et les opportunités offrent. Le secteur vétérinaire est confronté à une crise et je considère cette période comme un moment crucial pour innover et susciter des changements positifs. Chaque défi recèle un potentiel de croissance et je suis prête à saisir cette opportunité.

