Rencontrez la classe de recrutement de basket-ball masculin Purdue 2024 le jour de la signature

WEST LAFAYETTE — Alors que l’entraîneur de basket-ball masculin de Purdue, Matt Painter, est pleinement ancré dans le présent, les Chaudronniers doivent également se préparer pour l’avenir.

Cet avenir comprend cinq nouvelles recrues qui ont signé des lettres d’intention nationales mercredi matin, premier jour de la période de signature anticipée.

Jack Benter, Raleigh Burgess, Kanon Catchings, CJ Cox et Daniel Jacobsen seront ajoutés au programme pour la saison 2024-25 dans ce que 247Sports considère comme la neuvième classe de recrutement du pays.

Les boursiers seniors actuels de Purdue comprennent Zach Edey, Mason Gillis, Ethan Morton et Lance Jones. Jones aura épuisé son éligibilité, tandis que les trois autres pourraient revenir. Mais en faisant le calcul, quelque chose doit céder avec quatre seniors et cinq nouveaux étudiants de première année.

Voici un aperçu de la classe entrante pour la saison prochaine :

Jack Benter

Benter, un garde de 6 pieds 5 pouces de la Brownstown Central High School de l’Indiana, est devenu viral la saison dernière lorsqu’il a brisé un panneau avec un dunk contre Silver Creek.

Benter est un buteur à haut volume qui a battu le record de points en carrière de Brownstown au milieu de son année junior. Il a mené les Braves à un championnat de section en deuxième année et au match de championnat en semi-état la saison dernière avant de tomber face à Linton.

Raleigh Burgess

Burgess avait de nombreux prétendants, dont certaines des meilleures équipes de basket-ball du pays. En fin de compte, Purdue a décroché le natif de Cincinnati de 6 pieds 10 pouces en mai. Burgess s’est blessé au cours de sa saison junior à Sycamore High School, mais avait auparavant une moyenne de 14 points et 9,5 rebonds.

Captures de Kanon

Un attaquant de 6 pieds 9 pouces, Catchings, a récolté en moyenne 17,5 points, 4,8 rebonds et a tiré 46 pour cent l’année dernière pour Brownsburg, menant les Bulldogs à un match du championnat d’État de classe 4A, mais tombant finalement face au futur champion Ben Davis en demi-finale. Catchings fait désormais partie d’Overtime Elite, un programme de développement à Atlanta, qui a récemment produit des talents de la NBA.

CJ Cox

Cox s’est engagé verbalement envers Purdue le mois dernier. Cox était un garde de 6 pieds 2 pouces légèrement recruté à la Milton Academy dans lequel Painter se sentait suffisamment à l’aise pour appuyer sur la gâchette malgré son manque d’offres.

Daniel Jacobsen

La Big Man University obtient son prochain Jacobsen de 7 pieds 3 pouces de la Brewster Academy. Jacobsen n’a annoncé son engagement que vendredi dernier. Jacobsen a commencé ses études secondaires à La Cueva au Nouveau-Mexique. Il comble probablement le vide du départ d’Edey.

Brewster est un programme de préparation puissant à New Hamsphire qui a obtenu une fiche de 35-2 la saison dernière. Jacobsen était à l’origine membre de la promotion de recrutement 2025, mais a été reclassé pour sortir un an plus tôt. La dernière recrue de Purdue à faire ça ? Zach Edey. Cela a plutôt bien fonctionné.

