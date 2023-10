Rencontrez la chanteuse la plus riche d’Inde, ce n’est pas Asha Bhosle, Shreya Ghoshal, Sunidhi Chauhan, Neha Kakkar, sa valeur nette est…

Tulsi Kumar est la sœur du célèbre producteur de films Bhushan Kumar et la fille du regretté chanteur et fondateur de la série T, Gulshan Kumar.

Shreya Ghoshal, Sunidhi Chauhan et Neha Kakkar sont désormais considérées comme les meilleures chanteuses indiennes. La légendaire Asha Bhosle chante depuis des décennies maintenant et elle s’est taillé une place particulière pour elle dans l’industrie musicale indienne. Tous ces chanteurs ont réussi à gagner beaucoup d’argent et de renommée, mais lorsqu’il s’agit de la chanteuse la plus riche d’Inde, une jeune chanteuse moins connue devance ces stars. La chanteuse dont nous parlons est Tulsi Kumar et elle est la chanteuse la plus riche d’Inde avec une valeur nette estimée à Rs 200 crore.

Sa sœur Kushali Kumar est actrice. La valeur nette de Tulsi Kumar est bien supérieure à la richesse totale de Shreya Ghoshal, Sunidhi Chauhan, Neha Kakkar, etc.

Tulsi Kumar a fait ses débuts en chant en 2009 avec l’album « Love Ho Jaaye ». Elle a chanté des chansons de nombreux films, dont « Mujhe Teri » de Pathshala, « Love Mera Hit » de « Billu » et la chanson « Tum Jo Aaye » de « Once Upon a Time in Mumbai ». Le chanteur de 37 ans s’est marié avec Hitesh Ralhan en 2015.

Shreya Ghoshal a une valeur nette déclarée d’environ Rs 180-185 crore. Sunidhi Chauhan a une valeur nette de plus de Rs 100 crore, tandis qu’Asha Bhosle a une valeur nette déclarée de plus de Rs 80 crore. La sensation de chant Neha Kakkar vaudrait environ Rs 40 crore.