Rencontrez la Bureau Valley Storm – Shaw Local

Les membres de l’équipe de football Storm F/S sont : (au premier rang, de gauche à droite) Kai Walowski, Jacob Bolin, Jordan Newman, Tyce Barkman, Ryan Wasilewski et Christopher Novak ; (deuxième rangée) Brady Hartz, Brock Rediger, Aidan Besler, Bryson Foster et Bracin Patnoe ; (troisième rangée) Ayden Andrade, Brady Carrington, Drake Hardy, Gus Anderson, Bradley Schoff et James Etheridge ; et (rangée arrière : manager Taylor Rowland, entraîneur Warkins, entraîneur Wasilewski, entraîneur Mormon et manager Makenna Maupin. Pas sur la photo : Zach Wiggim, Serenity Stone, Braydin Zimmer et les managers Ryley Egan et Toby Behrends. (Photo courtoisie Bureau Vallée)