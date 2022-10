Rencontrez Kelly Tisdale et découvrez son premier conjoint – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Christopher Polk/Shutterstock

Il semble que tout le monde dans le monde sait qui Mike Myers est. GenXers a grandi sur son Saturday Night Live bouffonneries ou les mouvements définissant la génération comme Le monde de Wayne ou Alors j’ai épousé un meurtre à la hache. Les milléniaux ont rempli leurs journées en citant chaque Austin Powers film. GenZoomers a miné le Shrek franchise pour les mèmes. Oui, Mike Myers est une présence comique depuis décenniesmais qui a été à ses côtés pour ce voyage ?

Myers, connu pour sa vie privée, a été marié à Kelly Tisdale depuis plus d’une décennie. Les deux partagent trois enfants et continuent de vivre une vie heureuse à l’abri des projecteurs. Avant cela, le SNL alun était marié à Robin Ruzan. Bien qu’il y ait peu d’informations sur ces relations passées, voici le scoop sur la femme de Mike Myers.

Kelly Tisdale

Kelly Tisdale (qui serait née en mars 1977) est une artiste scénique et une femme d’affaires. Selon son profil IMDB, Kelly a travaillé comme artiste scénique sur la série des années 1990, Confessions érotiques. Elle est également une ancienne propriétaire de café, ayant lancé le restaurant végétalien TeaNY avec son ex-petit ami, Moby.

Mike aurait rencontré Kelly en 2006, selon Bon entretien de votre maison. Le couple a fait de son mieux pour garder leur relation secrète jusqu’à ce qu’une photo des deux en vacances soit rendue publique. Kelly a confirmé la romance au Demandeur nationaldéclarant à la publication: “Nous sommes en fait surpris que vous n’ayez pas entendu parler de nous plus tôt.”

Kelly et Mike se sont mariés dans un mariage secret en 2010 (Page 6 a annoncé la nouvelle du mariage cinq mois après leur arrivée.) Le couple a rapidement commencé à travailler pour fonder une famille. Ils ont accueilli leur premier enfant, fils Spike Alan Myersen septembre 2011. En avril 2014, Mike et Kelly ont accueilli leur fille Dimanche Molly Myers. Paulina Kathleen Myers arrivé en novembre 2015.

Mike a révélé que lui et Kelly avaient nommé leur deuxième fille dimanche en discutant avec David Lettermanpar Le journaliste hollywoodien. “Moi et ma femme, Kelly, détestons les dimanches – je ne plaisante même pas – et nous voulions renverser la vapeur et en faire une bonne chose”, a déclaré Myers.

En 2010, alors célibataire, Mike a parlé de vouloir fonder une famille dans une interview à Magazine du défilé. “J’aimerais être père. J’avais un père formidable qui m’a appris à quel point c’est gratifiant. Je ne vais pas me le refuser. Je pense que j’y serais bon. Tout le monde veut cette expérience. Je le fais définitivement », a-t-il déclaré. « L’agonie et l’extase. Je ne peux qu’imaginer.”

Robin Ruzan

Robin Ruzan (née le 22 février 1964) est productrice, écrivaine et actrice, selon son profil IMDB. En 2022, son travail le plus récent était celui de productrice consultante sur le Des choses meilleures émission de télévision. Elle a également travaillé comme scénariste sur la série. Elle est apparue comme serveuse dans Le monde de Wayne et a joué Tammy Broderick dans les années 1998 La fine ligne rose. Robin a également reçu des remerciements particuliers dans les trois Austin Powers films – 1997 Homme international de mystère, 1999 L’espion qui m’a baisé, et 2002 membre d’or.

Robin a rencontré Mike en 1987 alors qu’il assistait à un match de hockey, où il a attrapé une rondelle, selon son profil IMDB. Les deux se sont mariés en mai 1993 et ​​n’ont pas eu d’enfants. Selon Page 6, Mike a qualifié Robin de « muse » et a basé l’un de ses plus populaires Saturday Night Live personnages – l’animatrice de télévision “Coffee Talk” Linda Richman – sur la mère de Ruzan. Elle aurait également encouragé Myers à développer le personnage maladroit de Lothario qu’il jouerait à la maison dans le personnage d’Austin Powers.

En 2005, le couple a tranquillement décidé de mettre fin à leur mariage. “Ils restent des amis engagés et attentionnés”, publiciste Ina Treciokas a déclaré dans un communiqué, par AUJOURD’HUI. Mike n’a jamais parlé ouvertement de la scission. “Je suis hors de cause”, a-t-il dit à Parade magazine en 2010, “et je suis dans le domaine des ressentiments. Je suis dans ‘C’était alors, c’est maintenant.’

Interrogé sur l’amour, Mike a dit Parade en 2010 qu’il était “ouvert” et prêt à passer à autre chose. “Oui bien sûr. Je suis un romantique expérimenté, un romantique aguerri. C’est mon travail de lutter contre les expériences passées douloureuses et d’inviter quelqu’un dans mon cœur. Et c’est mon travail de demander à entrer dans ton cœur. À 19 ans, c’était le coup de foudre. Maintenant, à presque 47 ans, je sais que pour avoir une relation amoureuse plus profonde, il faut y travailler.