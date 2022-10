Rencontrez Katya Echazarreta, la première femme née au Mexique à aller dans l’espace

Réaliser ses rêves d’enfant est la plus grande joie du monde. Faire l’histoire avec, c’est encore mieux. Cette femme d’origine mexicaine est la première de l’histoire à voyager dans l’espace. La jeune femme de 26 ans, Katya Echazarreta, a eu la possibilité de postuler à l’un des six sièges à bord du vol Blue Origin, NS-21 de Jeff Bezos, selon Space for Humanity. Dans une vidéo partagée sur le compte Instagram de Now This News, Katya a rappelé le moment où elle a annoncé cette nouvelle à sa mère. Elle l’a décrit comme offrant à sa mère le meilleur cadeau d’anniversaire. La réponse de sa mère l’a laissée en larmes. Alors que sa mère répondait “Je l’ai toujours su”, Katya a été touchée par la façon dont sa famille croyait en elle et quelque chose qu’elle voulait réaliser qui était “tellement bizarre”. Jetez un œil au clip ici:

Les utilisateurs des médias sociaux ont rejoint le duo mère-fille pour verser des larmes. Beaucoup ont remarqué que le moment était magnifique et ont félicité Katya pour cette occasion mémorable. Après tout, elle brise le plafond de verre pour les femmes de couleur qui poursuivent leurs rêves. Un utilisateur d’Instagram a commenté : « Tu sais que maman le dit à tout le monde lol. Caissier, Mailman, livreur Amazon. Tirez, je le crierais du haut des montagnes ! À quel point cela est cool!”

Un autre commentaire disait: “On pourrait dire que sa mère est si fière d’elle.”

“Les réalisations, lorsqu’elles sont soutenues et guidées, la motivation partage le prix”, a écrit un troisième utilisateur.

Selon CBS 8, Katya a été sélectionnée pour son voyage dans l’espace parmi 7 000 candidats de plus de 100 pays. Elle avait postulé par l’intermédiaire d’une organisation à but non lucratif à impact social appelée «Space for Humanity». Cette sélection était basée sur ses réalisations exceptionnelles dans l’industrie spatiale.

Space for Humanity vise à aider les leaders motivés par un objectif à vivre une expérience de vol spatial pour créer un profond changement de perspective. Chaque astronaute citoyen à son retour peut avoir une perspective plus large pour relever les défis les plus complexes avec de meilleures solutions. Selon son site officiel, à son retour, Katya, en tant qu’ambassadrice, se concentrera sur trois domaines d’impact, c’est-à-dire qu’elle aidera à diffuser la mission S4H et partagera son impact transformateur de la perspective des vols spatiaux ; Katya fournira un soutien et un mentorat à tous les futurs astronautes citoyens S4H, et jouera un rôle de conseil dans le développement du programme de leadership des astronautes citoyens S4H ; et elle montrera comment l’espace peut bénéficier à la Terre en entraînant des changements positifs dans le monde avec des résultats visibles et mesurables.

