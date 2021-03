Katie Bachelier bio la décrit également comme une « conteuse spirituelle » et une personne « audacieuse et aventureuse ». Son compte Instagram suggère qu’elle aime passer du temps avec son chat, jouer au volleyball et participer à des activités de plein air comme la randonnée et le canotage.

Leurs intérêts : Par elle Bachelier bio, Michelle « adore passer du temps avec des amis à faire de la randonnée et des dégustations de vins. » Il déclare également qu’elle est «aventureuse dans la vie et dans l’appétit», notant qu’elle aime les camions de nourriture locaux et les tests de goût de la crème glacée. Dans sa biographie, elle se décrit comme «loyale, compatissante et solidaire» et quelqu’un qui «fait preuve d’amour par des actes de service».

