Rencontrez Karan Mehta, prêt à faire ses débuts face à Alaya F dans Presque Pyaar avec DJ Mohabbat

Réalisé par l’un des cinéastes les plus acclamés Anurag Kashyap, le drame romantique musical Presque Pyaar avec DJ Mohabbat a été présenté en première au Festival du film de Marrakech au Maroc le jeudi 17 novembre. Les images et vidéos de la première mondiale du film deviennent virales à travers le l’Internet.

Le film met en vedette Alaya F, fille de Pooja Bedi et de son ex-mari Farhan Ebrahim Furniturewala, et Karan Mehta dans les rôles principaux. Alors qu’Alaya a fait ses débuts dans Jawaani Jaaneman en 2020 et sera vue aux côtés de Kartik Aaryan dans Freddy en décembre, Karan fait ses débuts avec le prochain film.

L’annonce du film a été une surprise et on ne sait pas grand-chose de Karan Mehta. Voici tout ce que vous devez savoir sur lui. Karan est le fils de Rakesh Mehta, un célèbre réalisateur du cinéma punjabi qui a réalisé des films de Pollywood tels que Rang Punjab, Ik Sandhu Hunda Si et Yaara Ve, entre autres.

À l’occasion de la première mondiale du film jeudi, Karan s’est rendu sur son Instagram et a écrit une note de remerciement dans laquelle il a écrit : “UN MOMENT DE RÊVE DEVENU RÉALITÉ ! Enfin, je peux vous parler de mon premier film et ce sera toujours spécial Cela fait 6 ans que j’ai rencontré Anurag monsieur pour la première fois et il m’a fait travailler très dur pour réaliser mon rêve (croyez-moi, ce n’était pas facile).”

“La seule chose que ces années m’ont apprise, c’est la patience et woh kehte hai na ki sabar ka phal meetha hota hai ! Nous présentons donc ici notre travail d’amour – Presque Pyaar avec DJ Mohabbat ! au @marrakechfilmfestival ce soir à la place Jemaa El-fna face à un public de plus de 10 000 !!!! Mais ce n’est pas la fin kyunki picture abhi baaki hai mere dost”, a-t-il conclu.





Avec Amit Trivedi comme directeur musical, l’album du film est très attendu puisque Kashyap et Trivedi ont déjà collaboré sur des albums à succès tels que l’inventif Dev.D, le très sous-estimé Bombay Velvet et le charmant Manmarziyaan. Le compositeur a également chanté des chansons dans la franchise culte Gangs of Wasseypur.

Prévu pour sortir en salles en janvier 2023, Presque Pyaar avec DJ Mohabbat est produit par Ranjan Singh, Akshay Thakkar, Dhruv Jagasia, Kabir Ahuja et Ajay Rai. Le réalisateur Anurag Kashyap et la comédie musicale Amit Trivedi sont présentés par Zee Studios et produits par Good Bad Films.