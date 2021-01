Un gauchiste d’Oakland l’a dit encore plus brutalement: «Il. Au sens propre. Choisissez. Un flic. Lisez la pièce, frère.

Mme Anderson, maintenant présidente de l’organisation de réforme de la justice pénale, l’Alliance pour la sécurité et la justice, soutient que les électeurs devraient voir les décisions de Mme Harris dans le contexte du climat politique californien de l’époque, qui favorisait des politiques de répression de la criminalité et de longues peines.

Ordonné par la Cour suprême en 2011 de faire baisser la population de ses prisons en plein essor, l’État a récemment adopté des politiques visant à réduire le nombre de personnes envoyées en prison, à légaliser la marijuana et à abolir les lois sur les «trois grèves et vous êtes hors derrière les barreaux à vie s’ils avaient déjà deux condamnations.

«Lorsque vous remontez le temps et que vous regardez où en était l’État, ses positions étaient absolument avant-gardistes et en dehors de la norme de ce que les procureurs disaient à l’époque, c’est sûr», conclut Mme Anderson.

Aujourd’hui, San Francisco et ses voisins sont des villes divisées, avec des militants du logement et des partisans de Black Lives Matter confrontés fréquemment à la marée d’argent de la Silicon Valley qui a inondé l’économie locale et chassé de nombreux bizarres qui avaient trouvé refuge ici.

Peut-être convient-il que Mme Harris divise ainsi les opinions là où elle s’est fait les dents. Il est encore possible qu’elle tombe entre deux tabourets, rejetée comme «flic» par la gauche alors qu’elle est décriée comme «démocrate de San Francisco» par les Trumpistes.

M. Whitehurst, cependant, pense que sa «troisième voie» pourrait à nouveau prospérer. «Ne vous y trompez pas, elle est une démocrate de gauche du centre ou progressiste», dit-il. «Mais elle ne suit pas un dogme ou une idéologie. Et cela a été vrai toute sa carrière.

Quel pourrait être le rôle de Harris en tant que vice-président?

Si la femme que nous avons vue tout au long de la campagne présidentielle a quelque chose à dire, le vice-président Harris va proposer une nouvelle méthode d’attaque à la Maison Blanche. Tout au long de l’histoire, le rôle du vice-président est devenu célèbre pour son invasion de l’opposition politique, et Kamala Harris a prouvé qu’elle était bel et bien apte à cette tâche jusqu’à présent.

Présentant son argument soigneusement élaboré contre le candidat républicain, M. Pence, lors du débat à la vice-présidence du 8 octobre, la sénatrice Harris a maintenu son caractère calme, mais énergique et intellectuel pour suggérer qu’elle passerait le mandat présidentiel à se battre pour M. Biden et leur parti, d’une manière qui est propre à son personnage.

Le vice-président Harris est un combattant qui attaquera avec un tempérament recueilli, d’une manière entièrement nouvelle pour la Maison Blanche et les États-Unis dans leur ensemble.

En tant que vice-présidente, elle deviendra sans aucun doute une figure d’espoir pour les femmes aux États-Unis et dans le monde.