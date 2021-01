Tous deux sont des méga-donateurs du Parti démocrate, Mme Tompkins Buell étant «très proche» d’Hillary Clinton (elle est parfois décrite comme son «âme sœur»), qui a également fait un don à un cabinet juridique traitant des allégations d’agression sexuelle contre Donald Trump.

M. Buell, quant à lui, serait si doué pour la collecte de fonds – des donateurs qui parlent gentiment avec une «voix rassurante et lente» – que Mme Harris s’est une fois assise juste pour le regarder faire. «Mark communique avec des gens qu’il connaît dans cette ville depuis des décennies», a-t-elle dit à son sujet. «Il est vraiment extraordinaire.»

M. Carlson a déclaré: «Ils ont été les principaux moteurs de la première campagne de Kamala, et ils y sont depuis lors. La foule de Pacific Heights »- faisant référence à un quartier riche de San Francisco dont l’emplacement au sommet d’une colline offre une vue imprenable sur le Golden Gate Bridge et les collines spectaculaires à proximité – n’aurait normalement pas participé à une course de procureurs de district.

«Susie et Mark ont ​​fourni [access] à cette communauté pour Kamala, et ils sont tombés amoureux d’elle. Le financement de la campagne n’a donc jamais été un problème pour elle.

M. Peskin raconte une histoire similaire. «Mme Harris a travaillé avec l’establishment politique et l’establishment libéral pour apporter de l’argent à cet effort visant à renverser Donald Trump. Elle est née d’un milieu vraiment diversifié et a appris à collecter des fonds en tant que politicienne …

«Je n’ai jamais cultivé ces relations avec ces couches de la société, donc je ne peux vraiment pas vous dire comment elle a fait cela.

Le « meilleur flic » qui est toxique pour la gauche

Mais si Mme Harris a gagné des alliés dans son ascension, elle s’est fait de nombreux ennemis dans la région métropolitaine de San Francisco, sans doute l’endroit le plus progressiste d’Amérique. Malgré les efforts de Donald Trump pour la dépeindre comme une radicale dangereuse, la critique va souvent dans l’autre sens.

Son dossier en tant que procureur et procureur de district a conduit à des accusations selon lesquelles elle soutient trop la police et a permis l’incarcération inéquitable de personnes dont les condamnations étaient fondées sur des preuves erronées.

De nombreux Américains LGBT ne lui ont jamais pardonné de s’être battu, en tant que procureur général de Californie, pour empêcher une femme transgenre purgeant une peine de prison de subir une opération de changement de sexe. Elle a déclaré plus tard que l’affaire était «contraire à [her] croyances », mais elle s’était battue pour son« client », en l’occurrence l’État, comme le ferait un avocat.

En fait, le simple fait d’être un procureur suffit à la rendre toxique pour de nombreux partisans des manifestations de George Floyd, dont les principaux slogans incluent «tous les flics sont b —— s» et «abolir la police».

Briahna Joy Gray, ancienne porte-parole nationale de Bernie Sanders, a déclaré: «Nous sommes au milieu du plus grand mouvement de protestation de l’histoire américaine, dont le sujet est une police excessive, et le Parti démocrate a choisi un ‘meilleur flic’»: