Rencontrez Josef Lewkowicz, le chasseur de nazis de 96 ans qui a traduit Amon Goeth en justice

Le courant24:00Rencontrez Josef Lewkowicz, le chasseur de nazis de 96 ans

Josef Lewkowicz a survécu au massacre de six camps de concentration différents pendant l’Holocauste – puis s’est mis à traquer les nazis en fuite qui ont tué sa famille et d’innombrables autres.

Il ne tarda pas à se retrouver face à face avec Amon Goeth, le commandant nazi du camp de concentration de Plaszow – où Lewkowicz lui-même avait été brutalisé.

« Quand je l’ai vu … [he was] couché par terre, sur la terre, habillé comme un mendiant, la moitié de son [former] taille », a déclaré Lewkowicz, qui a survécu à six camps de concentration pendant l’Holocauste.

« Je l’ai reconnu tout de suite… J’ai vu le visage de ce meurtrier, je le connaissais très, très bien », a-t-il déclaré. Le Courant l’hôte invitée Susan Ormiston.

Aujourd’hui âgé de 96 ans, Lewkowicz n’était qu’un adolescent lorsqu’il a été envoyé à Plaszow, le camp de concentration de la Pologne occupée par les nazis, où des milliers de personnes ont été assassinées. Goeth était le commandant du camp, dont le meurtre et la brutalité sont devenus tristement célèbres, et a été interprété par Ralph Fiennes dans le film la liste de Schindler.

REGARDER | Ralph Fiennes dans le rôle d’Amon Goeth. Avertissement : Cette vidéo contient des scènes bouleversantes :

Lewkowicz détaille certaines des atrocités de Goeth dans ses mémoires Le survivant : comment j’ai survécu à six camps de concentration et suis devenu un chasseur de nazisco-écrit avec Michael Calvin.

Il écrit que Goeth tuerait des gens pour le regarder dans les yeux ou pour marcher trop lentement. À une occasion, Goeth a sorti un prisonnier du nom de Shlomo Spielman d’une file d’attente.

‘[Goeth] dit en allemand : « Je ne peux pas le supporter. Un Juif qui a l’air si beau’ – POW, POW, POW. Je lui ai donné quelques balles », a déclaré Lewkowicz.

À la fin de la guerre, Lewkowicz a été enrôlé par les États-Unis pour traquer et identifier les éminents nazis qu’il avait rencontrés. Il savait que Goeth avait d’abord été arrêté, mais qu’il s’était ensuite éclipsé, alors il s’est mis à fouiller les camps de prisonniers à sa recherche.

Dans un camp de prisonniers à Dachau, quelques mois seulement après la fin de la guerre, un soldat l’a dirigé vers l’homme qu’il cherchait.

Lewkowicz a déclaré que son sang avait commencé à bouillir alors qu’il s’approchait de Goeth, qui était recroquevillé sur le sol dans un uniforme de soldat mal ajusté.

« J’ai dit : ‘Tu ne te lèves pas du sol ?’ et lui a donné des coups de pied à plusieurs reprises, puis a commencé à lui donner des coups de poing », a-t-il déclaré.

« Et je l’ai appelé tous les noms qu’il avait l’habitude de nous appeler. Je me souviens d’eux.

‘Garde ta balle, il est mort’

Dans les décennies qui ont suivi la guerre, Lewkowicz a travaillé pour aider d’autres survivants – ainsi que pour reconstruire sa propre vie. Il a travaillé comme diamantaire en Amérique du Sud, s’est marié et a élevé une famille à Montréal, où il était un pilier de la communauté juive. Il vit maintenant à Jérusalem.

Il est conscient qu’il a vécu une vie longue et fructueuse qui a été refusée aux millions de personnes qui sont mortes dans l’Holocauste, y compris sa propre famille.

« Ma mère, mes frères et sœurs, mes oncles, toute ma famille ont été amenés là-bas… dans ces chambres et les ont gazés », a-t-il déclaré.

Lewkowicz a perdu toute sa famille dans l’Holocauste. (HarperCollins Canada)

Lewkowicz lui-même a failli être tué par Goeth à Plaszow, où l’adolescent avait été affecté à des travaux de construction. Un jour, lui et un autre prisonnier démontaient un mur. Goeth était à proximité, regardant Lewkowicz grimper et jeter des briques à l’autre homme.

Lorsque l’homme n’a pas réussi à attraper l’une des briques, Goeth lui a tiré dessus.

« Puis il m’a demandé de descendre et il a pris son arme », a déclaré Lewkowicz. Il se souvient de Goeth pointant le pistolet directement sur sa tête.

Il n’a aucun souvenir de ce qui s’est passé ensuite, mais s’est réveillé quelques jours plus tard couvert de coupures et d’ecchymoses. Il est allé voir Wilek Chilowicz, le chef de la police du camp, qui donnait souvent à Lewkowicz de petites quantités de nourriture en échange de lui faire briller ses bottes.

« Il m’a raconté l’histoire selon laquelle Amon Goeth devait me tirer dessus, alors [Chilowicz] m’a battu. Je me suis évanoui et je suis tombé sur le sol et je n’ai pas bougé », a déclaré Lewkowicz.

« Et il a dit à Amon Goeth: ‘Garde ta balle, il est mort.' »

Goeth a perdu tout intérêt et est parti, et Chilowicz a fait traîner le corps inconscient de Lewkowicz.

REGARDER | Un survivant de l’Holocauste se souvient des horreurs d’Auschwitz : « Ce n’est pas normal que nous ayons survécu »: un survivant de l’Holocauste se souvient des horreurs d’Auschwitz Edith Grosman évoque ses souvenirs d’Auschwitz

« Amon, dis-moi, pourquoi as-tu fait ça ?

Lorsque la guerre a pris fin et que Lewkowicz a été libéré, il a travaillé avec la police militaire américaine pour retrouver les officiers SS en liberté. Il était jeune, parlait quatre langues et avait une expérience directe de certains des hommes que les Alliés essayaient de trouver.

Il a dit que lorsque les gens entendent l’histoire de la façon dont il a trouvé Goeth dans ce camp de prisonniers, ils demandent souvent pourquoi il ne l’a pas abattu sur-le-champ.

« Je dis : ‘L’abattre serait lui donner une récompense pour ses actes. Non, pas si facile. Laissez-le souffrir un peu », a-t-il dit.

« Amenez-le au tribunal, amenez des témoins… que pouvez-vous faire d’autre à un gars qui a sur la conscience des dizaines de milliers? »

Amon Goeth est condamné à mort et pendu en septembre 1946, non loin du site du camp de Plaszow. (Radio-Canada)

Il a dit Le courant que « la colère ne vous mène nulle part, la colère n’est pas la réponse. »

Goeth a été jugé pour crimes de guerre en Pologne et condamné à mort. Il a été pendu en septembre 1946, non loin du site du camp de Płaszów.

Avant d’être exécuté, Lewkowicz a rendu visite à Goeth dans sa cellule.

« J’ai mis mon bras sur son épaule et j’ai dit… ‘Amon, dis-moi, pourquoi as-tu fait ceci et pourquoi as-tu fait cela ?’ », a-t-il dit.

« ‘Qui t’a demandé de le faire ? Dis-moi. Dis-moi, nous sommes deux ensemble ici, juste un homme à l’autre.

Lewkowicz voulait voir si Goeth avait des remords. Mais le nazi n’a jamais répondu à ses questions, n’a jamais dit un mot.

« Je suis arrivé à la conclusion qu’il l’aurait fait à nouveau. »

Combattre un mal grandissant

Pendant des décennies, Lewkowicz n’a pas parlé de ses expériences de l’Holocauste.

« Je voulais oublier. Je ne voulais pas regarder en arrière. Je voulais juste regarder vers l’avenir parce que le dos était terrible, effrayant, démoralisant », a-t-il déclaré.

Ses enfants adultes l’ont poussé à partager son histoire, mais il a finalement été convaincu par le rabbin Naftali Schiff, responsable de l’association à but non lucratif Jewish Futures.

« Il a insisté : ‘Vous devez raconter l’histoire. Les gens doivent savoir ce qui s’est passé », a-t-il dit.

Lorsque Lewkowicz lui a demandé pourquoi, il a répondu que Schiff avait répondu: « Parce que nous devons raconter cette histoire encore et encore pour que cela ne se reproduise plus jamais. »

Maintenant, il voit son histoire de survie comme un moyen de commémorer les millions de personnes assassinées, ainsi qu’un moyen de lutter contre la montée de l’antisémitisme dans le monde.

« L’Holocauste a été si bien documenté partout dans le monde, et il y a des négationnistes qui courent et le nient », a-t-il déclaré.

« Nous devons combattre ce mal. Nous devons faire tout notre possible. »