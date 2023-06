Rencontrez Johnny Depp et Vanessa Paradis – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : David X Prutting/BFA/Shutterstock

Lily-Rose Depp est une actrice, qui joue dans la prochaine émission HBO L’idole.

Le père de Lily-Rose est Johnny Depp.

La maman de Lily-Rose est Vanessa Paradis.

Lily-Rose Depp n’a pas un, mais deux parents célèbres. La star de 24 ans est la fille de Johnny Depp59, et Vanessa Paradis50 ans, et elle a suivi avec succès leurs traces en tant qu’actrice, en jouant dans la prochaine série HBO L’idole avec Le weekend. Lily-Rose a toujours été connue pour qui sont ses parents, mais maintenant elle se fait vraiment un nom à Hollywood.

La mère et le père de Lily-Rose étaient ensemble de 1998 à 2012, et bien qu’ils ne se soient jamais mariés, ils ont eu deux enfants ensemble : Lily-Rose et son jeune frère Jack Depp, 21 ans. Johnny et Vanessa sont tous deux de grandes stars, et Lily-Rose a été ouverte au fil des ans sur ce que c’est que d’être leur fille. Voici tout ce que vous devez savoir sur les parents de Lily-Rose.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Le père de Lily-Rose Depp, Johnny Depp

Johnny Depp est sans doute l’un des acteurs les plus célèbres au monde. Il est trois fois nominé aux Oscars et a joué dans certains des plus grands films de tous les temps. Il a commencé à jouer comme un enfant et a fait ses débuts au cinéma dans Freddyavant de jouer dans le 21 rue du saut séries télévisées. Johnny a explosé dans les années 1990 avec des films comme Edward Scissorhands, Qu’est-ce qui mange Gilbert Raisin, Donnie Brascoet Sanctuaire endormi. Johnny est devenu une star mondiale grâce à son rôle de capitaine Jack Sparrow dans le pirates des Caraïbes la franchise. Johnny a également joué dans Charlie et la chocolaterie, Sweeney Todd : Le démon barbier de Fleet Street, À la recherche de Neverlandet Alice au pays des merveilles. Parlez d’un CV impressionnant!

Johnny a rencontré Vanessa en 1998 alors qu’ils tournaient le film La Neuvième Porte. Ils tombent amoureux et accueillent Lily-Rose l’année suivante. Johnny et Vanessa se sont séparés en 2012. Il a ensuite épousé l’actrice Ambre Entendu en 2015, mais ils se sont séparés deux ans plus tard. Amber a obtenu une ordonnance d’éloignement temporaire contre son ex en 2016, après avoir allégué qu’il avait été violent physiquement et verbalement au cours de leur relation. Puis, en 2019, Johnny a poursuivi Amber pour diffamation après avoir écrit un éditorial dans Le Washington Post en 2018 à propos de quitter une relation abusive. Amber n’a jamais nommé Johnny dans l’article, mais il l’a quand même poursuivie en justice, et il a fini par gagner le procès en diffamation de 2022 qui est devenu l’actualité nationale. Johnny a reçu 5 millions de dollars en dommages-intérêts punitifs, ainsi que 10 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires. Le juge a plafonné ses dommages-intérêts punitifs à 350 000 $. Amber a reçu 2 millions de dollars après que le tribunal a statué qu’une déclaration faite par l’avocat de Johnny Adam Waldman était diffamatoire.

La carrière de Johnny a pris un coup à cause des allégations faites par Amber. L’acteur avait déjà perdu une affaire de diffamation en 2020 contre le Soleil britannique, qui a qualifié l’acteur de « batteur de femme ». Le verdict a entraîné la perte de son rôle dans le Bêtes fantastiques la franchise. Mais depuis qu’il a remporté le procès en diffamation contre Amber en 2022, Johnny est revenu dans le mix en tant qu’acteur et musicien. Il a été en tournée avec son groupe, Vampires d’Hollywoodet a terminé son premier film après le procès, Jeanne du Barrydont la première a eu lieu au Festival de Cannes le 16 mai. Johnny et ses coéquipiers ont été ovationnés pendant sept minutes lors de la projection du film français.

Plus à propos Lily-Rose Depp

Johnny a une relation étroite avec Lily-Rose, bien qu’ils aient gardé cela hors des projecteurs. Lily-Rose a en fait défendu son père dans un message supprimé depuis en 2016 lorsque les accusations d’abus d’Amber ont commencé à faire la une des journaux. « Mon père est la personne la plus douce et la plus aimante que je connaisse, il n’a été qu’un père merveilleux pour mon petit frère et moi, et tous ceux qui le connaissent diraient la même chose », a-t-elle écrit. Plus récemment, Lily-Rose a parlé à Elle en novembre 2022 sur les raisons pour lesquelles elle est restée silencieuse pendant le procès en diffamation de son père. « Quand c’est quelque chose de si privé et de si personnel qui, tout d’un coup, devient moins personnel », a-t-elle expliqué. « Je me sens vraiment en droit d’avoir mon jardin secret de pensées. Je pense aussi que je ne suis pas ici pour répondre de qui que ce soit, et j’ai l’impression que, pendant une grande partie de ma carrière, les gens ont vraiment voulu me définir par les hommes de ma vie, que ce soit les membres de ma famille ou mes petits amis, peu importe . Et je suis vraiment prêt à être défini pour les choses que je propose.

Dans cette même interview, Lily-Rose a expliqué comment elle a été élevée avec deux parents très célèbres. « Mes parents ont protégé mon frère [Jack] et moi autant que possible », a-t-elle déclaré. « Je sais que mon enfance ne ressemblait pas à l’enfance de tout le monde, et c’est une chose très particulière à gérer, mais c’est aussi la seule chose que je connaisse. » Lily-Rose a ajouté : « Je viens d’être élevée d’une manière qui m’a appris que la vie privée est quelque chose qu’il est important de protéger. »

Lien connexe En rapport: Mises à jour de « The Idol » : la bande-annonce officielle, le casting, les coulisses du drame et plus encore

Lily-Rose était également au Festival de Cannes 2023, pour la première de son spectacle L’idole. Dans une interview avec Divertissement ce soiron lui a demandé si Johnny avait reçu une longue ovation pour sa performance dans Jeanne du Barry. « Je suis super contente pour lui », a déclaré Lily-Rose. « Je suis super excité. Et c’est tellement génial que nous puissions faire des projets dont nous sommes très fiers.

La maman de Lily-Rose Depp, Vanessa Paradis

Lily-Rose est également proche de sa maman sosie Vanessa Paradis. Vanessa est une chanteuse, mannequin et actrice française qui, comme Johnny, est devenue célèbre dès son plus jeune âge. Elle a été dans une pléthore de films français populaires et a sorti sept albums studio. En tant que mannequin, Vanessa a fait des centaines de couvertures de magazines comme Vogue, Salon de la vanitéet Bazar de Harper. Elle est porte-parole de Chanel depuis 1991, choisie par le regretté Karl Lagerfeld.

La relation de Vanessa avec Johnny a commencé en 1998 après qu’elle et le chanteur Lenny Kravitz a mis fin à une relation de cinq ans. La romance de Vanessa et Johnny a suivi son cours en 2012, et après que le couple n’ait pas été vu ensemble pendant un certain temps, le publiciste de Johnny a déclaré Divertissement ce soir que lui et Vanessa se séparaient « à l’amiable ». « Veuillez respecter leur vie privée et, plus important encore, la vie privée de leurs enfants », lit-on dans la courte déclaration publique. Vanessa aurait reçu une énorme somme de 150 millions de dollars dans le règlement du divorce, selon Le soleil.

Quelques années après la séparation de Johnny et Vanessa en 2012, Vanessa s’est mariée avec un réalisateur français Samuel Benchetrit. Leurs noces ont eu lieu en juin 2018, date à laquelle Johnny s’est déjà marié puis a divorcé d’Amber Heard. Quand Amber a initialement accusé Johnny d’abus, Vanessa a soutenu le pirates des Caraïbes acteur et a déclaré que les allégations n’étaient « rien à voir avec le vrai Johnny que j’ai connu ». Elle a également confirmé que Johnny n’avait jamais été « violent ou abusif » au cours de leur relation de 14 ans. Vanessa ne s’est pas exprimée pendant le procès en diffamation de Johnny et Amber en 2022.

Au fil des années, Lily-Rose a parlé de son amour pour sa maman. « Quand j’étais petite, je voulais être chanteuse, juste parce que je voulais être comme maman. Chaque petite fille veut être comme sa maman », a déclaré Lily-Rose Depp Le soleil en 2019. « J’essayais toutes ses robes et chaussures, même si j’étais en couches à l’époque », a-t-elle également déclaré. Lily-Rose a dit La face en 2019 que Vanessa « m’a beaucoup appris sur la confiance en soi ».

Étant la fille de Johnny et Vanessa, Lily-Rose est devenue l’un des visages du népotisme. Elle a fustigé le label «nepo-baby» dans son interview de 2022 avec Elle, en disant: «J’en entends beaucoup plus parler des femmes, et je ne pense pas que ce soit une coïncidence. C’est bizarre pour moi de réduire quelqu’un à l’idée qu’il n’est là que parce que c’est une histoire de génération. Cela n’a aucun sens. Si la mère ou le père de quelqu’un est médecin, et que l’enfant devient médecin, vous n’allez pas vous dire : « Eh bien, tu n’es médecin que parce que ton parent est médecin. » C’est comme, ‘Non, je suis allé à l’école de médecine et j’ai suivi une formation.’ ”

Lily-Rose a dit plus tard identifiant qu’elle est « si prudente maintenant » concernant les conversations sur le népotisme. « J’ai l’impression que mes parents ont fait du mieux qu’ils pouvaient pour me donner l' »enfance la plus normale » qu’ils pouvaient. Et évidemment, ce n’était toujours pas une enfance normale », a-t-elle déclaré. « Je suis super conscient du fait que mon enfance ne ressemblait pas à celle de tout le monde. »

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.