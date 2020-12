Bienvenue dans la première série de vidéos d’Euronews Travel, Women Beyond Borders, avec laquelle nous vous proposons des histoires à la première personne de femmes du monde entier qui mènent une vie courageuse et aventureuse et qui surmontent leurs propres défis personnels sur la route. Ces femmes vivent pour les voyages et l’aventure.

Alors que certains traversent le monde à la recherche des expériences les plus uniques ou poursuivent un style de vie dont beaucoup rêveraient, d’autres brisent le moule des industries traditionnellement dominées par les hommes. Nous voulons que notre série vous incite à croire en la puissance de vos propres rêves.

Cela fait trois ans et demi depuis Jess Vincent, une nomade numérique et journaliste de voyage, a fait un sac, déraciné son style de vie de travail de bureau et acheté un aller simple pour Cuba.

Depuis, elle a pu pénétrer dans la peau des pays – et de leurs cultures – du monde entier grâce à son mode de vie nomade.

Son expérience de première main signifie qu’elle a trouvé des angles uniques pour ses histoires et ses images frappantes, remportant ainsi de nombreux prix.

La pandémie de coronavirus a récemment suspendu ses voyages, mais elle se considère comme l’une des plus chanceuses. Alors qu’une grande partie de l’industrie du voyage a connu des difficultés, Jess a été occupée par des affectations depuis sa base au Royaume-Uni.

Qu’est-ce qui l’a fait continuer?

Dans son interview, Jess parle des hauts et des bas d’un style de vie nomade. Elle a eu de nombreux défis tout au long de son travail de la route, y compris des difficultés financières.

«De tous les travailleurs nomades que j’ai rencontrés, personne ne dirait que c’est facile», explique Jess, «mais si vous voulez apprendre quelque chose, si vous voulez revenir avec le sentiment que quelque chose a changé en vous… les voyages ont le pouvoir de faites cela d’une manière que rien d’autre ne peut.

Revenez la semaine prochaine pour le dernier épisode de notre série Women Beyond Borders.