Rencontrez Jelena Gencic, l’entraîneur qui a d’abord repéré le talent de Novak Djokovic

Novak Djokovic a battu Matteo Berrettini en finale de Wimbledon 2021 pour remporter son sixième titre au All England Club. Avec cela, il a également remporté son 20e titre du Grand Chelem et a égalisé Roger Federer et Rafael Nadal. Djokovic n’a perdu que quelques sets au cours de la quinzaine à Wimbledon et le grand jour, a produit une masterclass pour remporter la finale 6-7,6-4,6-4,6-3 sur le court central.

Le voyage du Serbe vers ces hauteurs vertigineuses est plutôt fascinant. Djokovic a commencé à jouer au tennis à l’âge de 4 ans, après quoi ses parents ont commencé à l’envoyer dans un camp basé à Novi. Quand il avait six ans, il a été repéré par Jelena Gencic, une joueuse, dans un camp de tennis à Belgrade. Selon les rapports, Gencic avait déclaré qu’elle n’avait pas vu de meilleur talent depuis la légendaire Monica Seles.

Après cette rencontre, Gencic a pris Novak sous son aile et l’a entraîné pendant les six années suivantes. Quand Novak avait 12 ans, elle s’est rendu compte qu’il avait besoin d’un entraîneur professionnel et elle s’est connectée avec Nikola Pilic. Djokovic a repris sa formation en Allemagne à l’académie Pilic et il a commencé à participer à des tournois professionnels dès l’âge de 14 ans.

Djokovic a atteint la finale de la Coupe Davis en 2001. Il a ensuite atteint la demi-finale de l’Open d’Australie 2004. Il a fait son apparition professionnelle en 2003, mais a goûté à son premier succès en Grand Chelem en 2008 lorsqu’il a décroché son premier titre à l’Open d’Australie. Il a depuis remporté neuf titres de l’Open d’Australie.

Avec la victoire de Wimbledon, Novak a 20 titres du Grand Chelem à son actif, mais il n’a pas encore été en mesure de remporter une médaille d’or olympique. Il a dû se contenter d’une médaille d’argent aux JO de Pékin en 2008. S’il parvient à remporter l’US Open ainsi qu’une médaille d’or aux JO de Tokyo, il deviendra le premier joueur de tennis masculin à remporter un chelem d’or. Steffi Graf a déjà réussi cet exploit en 1988.

Lire tous les Dernières nouvelles, dernières nouvelles et Actualités du coronavirus ici