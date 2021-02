Le prochain épisode de BYJU’S Young Genius mettra en vedette trois enfants prodiges – Jayadithya Shetty, Chirag Rathi, Avantika Kambli. Le trio sera encadré par l’actrice Soha Ali Khan, le Dr RA Mahselkar et le Dr Anil Kakodkar.

Jayadithya Shetty, originaire de Mumbai, qui n’a que 11 ans, a remporté le célèbre championnat Memoriad Turkey Open, 2019. Le championnat est l’un des plus triés après la compétition dans le domaine des mathématiques, de la mémoire, des mathématiques mentales et de la lecture rapide. Il détient désormais les records du monde dans la catégorie Enfants en Division Mentale (10 chiffres sur 5 chiffres) et en chiffres binaires (5 minutes).

Il a démontré ses prouesses sur la scène internationale contre 168 concurrents de 13 pays, avec un podium chez les enfants ainsi que des catégories ouvertes au championnat. Il a remporté 6 trophées et 9 médailles – dont 6 d’or, 1 d’argent et 2 de bronze, et établi de nouveaux records du monde. Il a gagné dans des catégories telles que les dates du calendrier mental, les racines carrées mentales (6 chiffres),

Division mentale (10 chiffres par 5 chiffres), chiffres binaires (15 minutes), multiplications mentales (8 chiffres par 8 chiffres.)

Jayadithya se considère comme un «Mathlete» et a fait beaucoup de fans dans le monde entier avec sa performance et son génie. Il est le plus inspiré par M. Eusibius Noronha, M. Melik Duyar et feu Mme Shakuntala Devi et d’autres mathlètes internationaux comme Yusnier Viera, Jeonghee Lee et Melik Duyar. Quand il n’est pas un mathlete, Jayadithya est un fan inconditionnel du capitaine de l’équipe indienne de cricket, Virat Kohli.

«Je suis extrêmement heureux d’être récompensé en tant que jeune génie en reconnaissance de mes réalisations et je remercie le jury estimé et Byjus d’avoir créé un si beau spectacle», dit-il. « J’ai aimé interagir avec l’hôte très gracieux Anand et l’invité Soha Ali Khan. »

Il est fier du magnifique Trophée et est ravi d’utiliser l’abonnement Byjus d’un an qu’il a reçu.

Avantika Kambli, 10 ans, est actuellement n ° 2 mondial chez les enfants et dans le Top 10 de la catégorie Open, dans la catégorie 6 Digit Imperfect Square Roots.

Avantika a participé à des championnats de calcul mental en Allemagne, à Dubaï, en Turquie et à Singapour, rendant l’Inde fière. Dans le récent championnat international de mathématiques mentales de Dubaï, elle a remporté le YOUNGEST ACHIEVERS AWARD; avec des médailles ARGENT dans deux catégories – Open et Kids. Elle a démontré d’incroyables capacités de mémorisation et de calcul lors de ces compétitions.

Avantika a également toujours résolu un Rubik’s Cube 3x3x3 avec les yeux bandés en moins de 20 secondes, et résout à la fois un Rubik’s Cube 2x2x2 et Pyraminx standard en un tournemain.

Le voyage d’Avantika a commencé jeune, lorsqu’elle mémorisait des tableaux numériques, et l’a fait en un tournemain. Après quoi, ses parents l’ont inscrite dans une classe de mathématiques supérieures, qu’elle a acquise. Sa spécialité actuelle est les racines carrées des nombres.

« Je suis très content d’avoir pu interagir avec Soha Ali Khan madame. » partage Avantika. Elle partage également qu’elle veut être le prochain « Shakuntala devi ». Avantika était également censée représenter l’Inde aux Jeux olympiques 2020, mais en raison de la pandémie, elle a dû attendre. Elle représentera l’Inde cette année à Dubaï.

Quand Avantika n’utilise pas son cerveau pour les mathématiques, elle prend des cours de violon et visite la forêt d’Aarey à Mumbai et aide à planter des arbres.

Chirag Rathi a actuellement 15 ans et a la capacité d’ajouter, de soustraire et de multiplier des nombres jusqu’à 20 crore jusqu’à présent. Il peut calculer des tableaux jusqu’à 40 crore et racine carrée et carrée, cube et racine cubique jusqu’à 100 crore. Et il peut le faire en quelques secondes.

Surnommé le petit prodige et le magicien des mathématiques, Chirag est l’enfant d’un fermier d’un petit village. Compte tenu de sa prodigieuse capacité avec le nombre, il établit déjà des comparaisons avec des mathématiciens légendaires comme Shakuntala Devi.

Comme il n’est pas solide financièrement, il n’a pas pu participer aux Olympiades internationales, etc. Chirag n’a subi aucune formation / coaching spécial et a tout appris par lui-même. Son talent a été découvert par le personnel et le directeur de son école lorsqu’il était en quatrième année. Ses capacités se traduisirent par une promotion accélérée, et bientôt la nouvelle des capacités de cet enfant prodige se répandit comme un grand feu dans les villages et Chirag devint célèbre.

Actuellement en classe 11, Chirag partage qu’il étudie au même rythme que ses camarades de classe et ne se sent pas en avance sur eux. Il espère pouvoir bientôt rendre l’Inde fière lors de compétitions internationales et faire reconnaître son village. Quand il ne travaille pas sur ses capacités, Chirag adore regarder le cricket. Son joueur de cricket préféré est Mahindra Singh Dhoni.