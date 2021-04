La NASA a marqué lundi un moment Wright Brothers au 21e siècle en envoyant son hélicoptère robot miniature Ingenuity bourdonner au-dessus de la surface de Mars pendant près de 40 secondes, marquant le premier vol contrôlé d’un avion sur une autre planète. Les responsables de l’agence spatiale américaine ont salué le bref vol du giravion de 4 livres (1,8 kg) comme une réalisation qui aiderait à ouvrir la voie à un nouveau mode d’exploration aérienne sur Mars et d’autres destinations du système solaire, telles que Vénus. et la lune de Saturne Titan. De manière significative, un Indien était à l’origine du moment historique des «frères Wright» et a agi en tant que chef ingénieur et concepteur de l’hélicoptère Ingenuity.

Le Dr J (Bob) Balaram, indo-américain, qui a grandi dans le sud de l’Inde dans les années 1960, travaille à la NASA depuis 20 ans et travaille au département Mobility & Robotic Systems du Jet Propulsion Laboratory (JPL).

Enfant, Balaram serait toujours fasciné par le monde cosmique et l’espace qui étaient plus piqués par la mission Apollo Moon. Il a dit qu’il avait «englouti» tout ce qui avait été dit sur la mission lunaire à la radio. Balaram a terminé son B.Tech en ingénieur mécanique de l’IIT, Madras et appartient au lot 1975-80. Il est finalement passé pour terminer sa maîtrise en Ingénierie informatique et système de l’Institut polytechnique américain Rensselaer et a également terminé son doctorat en génie informatique et des systèmes du même institut.

Au cours de son passage au JPL, Balaram s’est activement engagé dans le domaine du développement de la technologie de télérobotique pour Mars Rovers, des systèmes aérobots planétaires à ballons et des simulateurs d’engins spatiaux multi-missions haute fidélité pour l’entrée, la descente et l’atterrissage et la mobilité de surface, selon NASA. Il a même reçu deux prix de la NASA et huit prix de la nouvelle technologie, selon les rapports. Ses compétences ont aidé à développer des systèmes de perception d’aérobot (robot aérien) sur Mars, un concept de gondole à ballon Vénus en plongée profonde et des sondes d’imagerie portées par ballon pour un déploiement à Vénus. Il a aussi co-développé un nouveau type de rover, qui est actuellement un prototype, appelé la plate-forme de rover Rocky-7.

Balaram, un technologue en robotique avait assisté à une conférence professionnelle dans les années 1990, où le professeur de Stanford Ilan Kroo a parlé d’un « mésicopter – un véhicule aéroporté miniature pour les applications de la Terre qui a été financé en tant que proposition de la NASA Innovative Advanced Concepts ».

C’était la première fois que Balaram était amené à penser à en utiliser un sur Mars. Il a suggéré une proposition conjointe avec Stanford pour une soumission d’annonce de recherche de la NASA et a recruté AeroVironment, une petite entreprise de Simi Valley, en Californie, comme l’a rapporté ANI.

Dans une précédente interview de la NASA, un intervieweur avait demandé à Balaram si les gens pensaient que l’idée de l’ingéniosité de Mars était folle, ce à quoi il a dit: «Tout le monde. Tout le temps. »

Après le vol réussi d’Ingenuity en février, Balaram a déclaré: «Elle est encore en meilleure santé qu’avant ce vol – elle a secoué une partie de sa poussière qui recouvrait les panneaux solaires et produit en fait encore plus d’énergie solaire qu’auparavant.

S’adressant aux journalistes, la chef de projet Mimi Aung a déclaré: «Bob est l’inventeur de notre hélicoptère sur Mars. Il a innové la conception et a donné suite à cette vision en tant qu’ingénieur en chef à travers toutes les phases de conception, de développement et de test. «

Balaram devient le deuxième visage indien de premier plan dans l’exploration de Mars par la NASA après le Dr Swati Mohan, l’Indo-Américain qui a dirigé le développement du contrôle d’attitude et du système d’atterrissage pour le rover Mars.

