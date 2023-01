Rencontrez Harsh Rajput, le créateur de contenu qui a acheté Audi à partir des revenus de YouTube

Il n’y a pas de pénurie de contenu et de créateurs de contenu sur le Web. Grâce à la pandémie et au confinement, il y a eu une vague de nouveaux créateurs de contenus, qui connaissent aujourd’hui un grand succès. L’un d’eux est Harsh Rajput du Bihar. Le créateur est devenu viral en 2021 pour des vidéos YouTube d’interviews frauduleuses tout en parcourant les rues.

Harsh Rajput a commencé à faire des vidéos de faux reportages en 2021 et est devenu viral peu de temps après. Connu pour sa série vidéo “Dhakad News”, Harsh avait l’habitude d’aller dans la rue et de parler aux gens qui faisaient des choses illogiques. Il avait alors l’habitude de se mettre en colère, de se moquer d’eux et de les battre.

Harsh n’était pas une personnalité célèbre sur Internet jusqu’en 2020, mais au cours des deux années suivantes, il s’est fait un nom énorme et compte plus de 3,38 millions (33,8 lakh) d’abonnés YouTube et plus de 1,45 lakh d’abonnés Instagram. La renommée YouTuber et Instagram fait fortune grâce à ses vidéos.

La preuve de ses revenus élevés est sa photographie de novembre 2022 qu’il a publiée sur Instagram. La photo montre son jardin où se dresse une Audi A4 qui brille au soleil. La voiture Rs 50 lakh est le dernier achat du YouTuber et la preuve qu’il gagne environ Rs 2-5 lakhs de la plate-forme vidéo chaque mois en raison de sa grande base de fans et d’innombrables vues sur chaque vidéo.

Sous-titré – “C’est ma maison (celle de gauche) Vous pouvez voir l’état des environs. Vous n’avez aucun contrôle sur l’environnement dans lequel vous êtes né, mais l’environnement dans lequel vous vivez est entre vos mains, alors où que vous soyez et dans n’importe quelle condition, n’arrêtez pas de rêver et voyez-les grands, très grands. Parce que les rêves deviennent réalité.

La légende suggérait que Harsh venait d’un petit milieu où sa famille n’avait pas beaucoup d’argent pendant qu’il grandissait. Mais il a décidé de changer son destin en rêvant grand et en y travaillant. En conséquence, il est aujourd’hui suffisamment capable d’acheter une voiture de luxe pour lui et sa famille.

