Rencontrez Harold Daggett, l’homme qui « possède plus de yachts » qu’Elon Musk | Tendance

Le leader syndical Harold Daggett s’est toujours positionné comme un farouche défenseur des cols bleus. En tant que président de l’Association internationale des débardeurs (ILA), Daggett a été un ardent défenseur de la protection des travailleurs et a réclamé une part des bénéfices réalisés par les entreprises portuaires pendant la pandémie de COVID-19. Harold Daggett, président de l’Association internationale des débardeurs, qui « possède plus de yachts » qu’Elon Musk.(AFP)

Récemment, il s’est fait connaître pour avoir dirigé la grève de l’Association internationale des débardeurs dans les ports des États-Unis. L’ILA a lancé la grève mardi, suite à l’expiration du contrat de six ans du syndicat avec l’US Maritime Alliance (USMX), qui représente les employeurs portuaires.

« Je vais te paralyser. Je vais vous paralyser et vous n’avez aucune idée de ce que cela signifie », a déclaré Daggett dans une interview, expliquant l’effet néfaste que la grève des ports pourrait avoir sur l’économie américaine.

Cependant, la personnalité de patron syndical d’Harold Daggett est en contradiction avec son propre style de vie luxueux, les critiques soulignant qu’il conduit une Bentley et qu’il possédait autrefois un yacht de 76 pieds.

La nouvelle du style de vie somptueux de Daggett a attiré une plus grande attention après que le patron de Tesla, Elon Musk, a plaisanté en disant que le patron du syndicat possédait plus de yachts que lui. Il convient de noter que Musk a ouvertement critiqué les syndicats de travailleurs, suggérant qu’ils pouvaient ralentir les progrès et accroître la bureaucratie.

Rencontrez Harold Daggett, l’homme qui « possède plus de yachts » qu’Elon Musk

Harold Daggett est le président et négociateur en chef de l’Association internationale des débardeurs (ILA), âgé de 78 ans.

Il a été élu pour la première fois à ce poste en juillet 2011 et a depuis rempli quatre mandats à la tête du syndicat international qui compte 85 000 membres.

Selon le site Web de l’ILA, il a passé plus de 60 ans dans l’industrie et est un membre de la troisième génération de l’ILA.

Les documents déposés par le syndicat auprès du Département du Travail des États-Unis indiquent que Daggett a reçu un salaire de 728 000 $ de l’ILA l’année dernière. Il a également gagné 173 000 $ supplémentaires de la section locale 1804-1 de l’ILA.

Daggett vit à Sparte, dans le New Jersey. Sa maison de 7 136 pieds carrés est évaluée à 1,7 million de dollars, selon le New York Post.

Daggett possédait autrefois l’Obsession – un yacht de 76 pieds. Les critiques ont utilisé le yacht et sa Bentley pour contraster entre son style de vie et son rôle de défenseur des cols bleus.