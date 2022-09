Dans un nouveau record du monde, un enfant de 11 ans a effectué 22 rotations en une minute sur une planche à roulettes. Avec un ensemble complet de rotations à 360 degrés, Hardik Raghuwanshi a maintenant empoché le record du monde Guinness, comme le rapporte TOI. Avant de faire le record, l’élève de la Bright Day School, qui étudie en septième année, a déclaré qu’il n’avait jamais suivi de formation formelle pour utiliser la planche à roulettes et qu’il n’avait personne à qui lui apprendre. Raghuwanshi qui est entièrement autodidacte a informé son père, Ajay Raghuwanshi, qu’il souhaitait tenter un record du monde. L’actif de 11 ans a également une page Instagram où il publie des vidéos de lui-même sur le tableau à roulettes.

Regardez la vidéo ici.

Si vous vous interrogez sur la différence entre une planche à roulettes et un skateboard, nous avons ce qu’il vous faut. Une planche à roulettes comporte deux repose-pieds qui sont reliés par un mécanisme de pivot. Cela aide à faire tourner la planche indépendamment. Ces planches ont généralement deux roulettes et peuvent tourner dans n’importe quelle direction, ce qu’un skateboard ne peut pas faire. L’amplitude de mouvement d’une planche à roulettes permet au cycliste de glisser et de tourner, et d’aller à peu près dans toutes les directions.

Selon le portail d’information, le gagnant du GWR en septième année s’est entraîné pendant près d’un an avant de tenter le record du monde. Il a admis que le processus n’était pas facile et qu’il est même tombé plusieurs fois. Hardik a finalement atteint son objectif en 17 jours, selon son père. Le joueur de 11 ans a tenté le record du monde le 22 janvier. “Nous avons reçu l’approbation officielle le 9 août”, a déclaré TOI en citant son père, Ajay.

Le passionné de lanceurs de sorts veut grandir et devenir astronaute selon le rapport et est le « premier de Vadodara dans la catégorie des sports individuels à enregistrer un record du monde le 22 janvier, a révélé Ajay. Selon son père, Hardik voulait tenter le plus de rotations à 360 degrés mais le “GWR ne le permettait pas pour des raisons d’endurance”.

